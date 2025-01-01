- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
Memória alocada para aumentar o tamanho do array.
|
bool Reserve(
Parâmetros
size
[in] O número de elementos adicionais do array.
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso; falso - se houve uma tentativa de buscar com quantidade menor ou igual a zero, ou se o array não aumentou.
Observação
Para reduzir a fragmentação da memória, o aumento do tamanho do array é feito com um passo dado anteriormente através do método de Step (int), ou 16 (por padrão).
Exemplo
|
//--- example for CArrayChar::Reserve(int)