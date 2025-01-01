Reserve

Memória alocada para aumentar o tamanho do array.

bool Reserve(

int size

)

Parâmetros

size

[in] O número de elementos adicionais do array.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso; falso - se houve uma tentativa de buscar com quantidade menor ou igual a zero, ou se o array não aumentou.

Observação

Para reduzir a fragmentação da memória, o aumento do tamanho do array é feito com um passo dado anteriormente através do método de Step (int), ou 16 (por padrão).

Exemplo