Reserve

Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau.

bool Reserve(

int size

)

Paramètres

size

[in] Le nombre d'éléments supplémentaires du tableau.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le nombre d'éléments à réserver est inférieur ou égal à 0 ou si la taille du tableau n'a pas pu être augmentée.

Note

Pour réduire la fragmentation de la mémoire, le changement de la taille du tableau est réalisé avec le pas définit précédemment grâce à la méthode Step (int), ou avec un pas de 16 sinon.

Exemple :