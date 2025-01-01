- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
Asigna memoria para aumentar el tamaño del array.
bool Reserve(
Parámetros
size
[in] Número de elementos adicionales del array.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si hubo un intento de buscar una cantidad menor o igual a cero, o si el array no se incrementó.
Nota
Para reducir la fragmentación de la memoria, el incremento del tamaño del array se lleva a cabo en un paso previo mediante el método Step (int), o 16 (predeterminado).
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayChar::Reserve(int)