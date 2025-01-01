DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayCharReserve 

Reserve

Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen.

bool  Reserve(
   int  size      // Größe
   )

Parameter

size

[in]  Anzahl der zusätzlichen Array-Elemente.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false beim Versuch die Größer kleiner als oder gleich auf Null anzufordern oder wenn die Array-Größe nicht geändert werden konnte.

Hinweis

Um die Fragmentierung des Speichers zu reduzieren, wird die Array-Größe mit den Schritt, der zuvor durch die Methode Step(int) definierten wurde, oder mit dem Schritt 16 (Standard) erhöht.

Beispiel:

//--- example for CArrayChar::Reserve(int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- reserve memory
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("Reserve error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }