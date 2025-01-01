문서화섹션
InsertArray

한 배열의 요소를 다른 배열의 지정된 위치에서 삽입합니다.

bool  InsertArray(
   const char&  src[],     // 소스 배열
   int           pos       // 위치
   )

Parameters

src[]

[in]  삽입할 요소의 소스로 사용되는 배열에 대한 참조

pos

[in]  삽입할 배열의 위치

Return Value

성공시 true, 항목 삽입 실패시 false.

예제:

//--- CArrayChar::InsertArray(const char &[],int) 예제
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
char src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 다른 배열 삽입
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("배열 삽입 실패");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }

 