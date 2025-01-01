文档部分
InsertArray

在数组中按指定位置插入另一个数组的元素。

bool  InsertArray(
   const char&  src[],     // 源数组
   int           pos       // 位置
   )

参数

src[]

[输入]  源元素的数组引用。

pos

[输入]  插入到数组的位置。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能插入项目。

例如:

//--- 例程 CArrayChar::InsertArray(const char &[],int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
char src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 插入其它数组
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("数组插入错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }

 