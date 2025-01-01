DokumentationKategorien
Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein.

bool  InsertArray(
   const char&  src[],     // Quelle-Array
   int           pos       // Position
   )

Parameter

src[]

[in]  Referenz auf das Quelle-Array.

pos

[in]  Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht eingefügt werden können.

Beispiel:

//--- example for CArrayChar::InsertArray(const char &[],int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
char src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert another array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }

 