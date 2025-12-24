Kod TabanıBölümler
FrenParb - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Gerçek yazar:

Ivan Kornilov

NRTR formunda yapılmış basit, trend göstergesi. Ticarette kullanım, Parabolik Sar teknik göstergesine benzer.

Şek.1 FrenParb göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 10 . 05.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/985

BrakeExp BrakeExp

NRTR formunda yapılmış basit trend göstergesi

Simple_Price_EA Simple_Price_EA

Belirli sayıda çubuktaki fiyat hareketini analiz eden ve karşılık gelen bir pozisyon açan en basit Uzman Danışman.

WPRfix WPRfix

Fiyatın belirtilen aralık içindeki konumunu gösterir.

wd.Range_BB wd.Range_BB

Üst ve alt Bantlar arasındaki pip farkı olarak aralık bant genişliğini hesaplayarak Bollinger Bantları sağlar. Bollinger Bantlarının görünümü ve davranışı, renk ve çizgi stilinin yanı sıra dönem, kaydırma, sapma ve uygulanan fiyat ayarlanarak uyarlanabilir. 'Aralık / bant genişliği bilgisi' etiketi, belirtilen Alt Pencereye yerleştirilebilir ve etiket konumlarının özelleştirilmesine izin verir. Genel olarak bu gösterge, yatırımcıların Bollinger Bantları genişliğine dayalı olarak piyasa esnekliğini ve oynaklığını görselleştirmelerine yardımcı olur.