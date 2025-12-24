Belirli sayıda çubuktaki fiyat hareketini analiz eden ve karşılık gelen bir pozisyon açan en basit Uzman Danışman.

Fiyatın belirtilen aralık içindeki konumunu gösterir.

Üst ve alt Bantlar arasındaki pip farkı olarak aralık bant genişliğini hesaplayarak Bollinger Bantları sağlar. Bollinger Bantlarının görünümü ve davranışı, renk ve çizgi stilinin yanı sıra dönem, kaydırma, sapma ve uygulanan fiyat ayarlanarak uyarlanabilir. 'Aralık / bant genişliği bilgisi' etiketi, belirtilen Alt Pencereye yerleştirilebilir ve etiket konumlarının özelleştirilmesine izin verir. Genel olarak bu gösterge, yatırımcıların Bollinger Bantları genişliğine dayalı olarak piyasa esnekliğini ve oynaklığını görselleştirmelerine yardımcı olur.