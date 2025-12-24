Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

BrakeExp - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
20
Derecelendirme:
(25)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git


NRTR formunda yapılmış basit, trend göstergesi. Ticarette kullanım, Parabolik Sar teknik göstergesine benzer.

Şekil 1 FrenExp göstergesi

Şekil 1 BrakeExp göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 10 . 05.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/981

Simple_Price_EA Simple_Price_EA

Belirli sayıda çubuktaki fiyat hareketini analiz eden ve karşılık gelen bir pozisyon açan en basit Uzman Danışman.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

FrenParb FrenParb

NRTR formunda yapılmış basit trend göstergesi

WPRfix WPRfix

Fiyatın belirtilen aralık içindeki konumunu gösterir.