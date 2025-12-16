Fan sayfamıza katılın
OpenSellPosition - MetaTrader 5 için komut dosyası
OpenBuyPosition betiği, sabit stop loss değerleri ile alım yapmak ve mevcut fiyattan puan olarak kar almak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin toplam depozito fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak toplam depozito büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.
Komut dosyasının giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Para Yönetimi input int DEVIATION=10; // Fiyat sapması input int STOPLOSS=300; // Mevcut fiyattan pip cinsinden zararı durdur input int TAKEPROFIT=800; // Mevcut fiyattan pip cinsinden kar al input uint RTOTAL=4; // Başarısız işlemler için tekrar sayısı input uint SLEEPTIME=1; // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/964
