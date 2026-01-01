Tesadüfen MQL5 ile karşılaştım ve bir MySQL kütüphanesini bir araya getirmek zorunda kaldım. Her kütüphane için olduğu gibi umarım örnekler kütüphanenin nasıl kullanılabileceğini gösterir. Her kütüphanede olduğu gibi aslında en önemli şeyler nasıl kullanılacağına dair örneklerdir ;)



Örnekler:



Veri Okuma



#include <EAX\EAX_Mysql.mqh> EAX_Mysql *db = new EAX_Mysql(); db.connect( "myhost.mydomain.com" , "myusername" , "mypassword" , "mydatabase" , "mytable" ); int iResults = db.read_rows( "SELECT password, COUNT(*) as Hits FROM users GROUP BY password" ); for ( int i= 0 ; i < iResults; i++) { string password = ( string ) db. get ( "password" ,i); int hits = ( int ) db. get ( "Hits" , i); }





Besleme Verileri



#include <EAX\EAX_Mysql.mqh> EAX_Mysql *db = new EAX_Mysql(); void OnInit () { db.connect( "myhost.mydomain.com" , "myusername" , "mypassword" , "metatrader" , "Ticks" ; } void OnTick () { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick); db.AddNew( "Ticks" ); db.set( "symbol" , _Symbol ); db.set( "ask" , tick.ask); db.set( "bid" , tick.bid); db.set( "last" , tick.last); db.set( "time" , TimeToString (tick.time,TIME_DATE) + " " + TimeToString (tick.time,TIME_SECONDS)); db.set( "volume" , tick.volume); db.write(); } void OnDeinit () { delete db; }





Verilerle Etkileşim



EAX_Mysql *db = new EAX_Mysql(); db.connect( "myhost.mydomain.com" , "myusername" , "mypassword" , "metatrader" , "mytable" ) db. select ( "AgentsOnline" ); db.read( "5" ); db. set ( "lastupdate" , ( string ) TimeLocal()); db.write();

Yükleme:

MQL5 Veri Dizininizi (MQL5) tanımlayın.



MetaTrader ortamınız (32 veya 64bit) için Connector/C'yi (libmysql ) indirin ve libymsql.dll dosyasını "MQL5\Libraries" içine yerleştirin.

Include altında bir EAX klasörü oluşturun.

EAX_Mysql.mqh dosyasını "MQL5\Include\EAX" içine koyun.



Sorunlar:

Dahili olarak paylaşılan bir bağlantı işaretçisi kullandığından, kütüphane aynı anda birden fazla DB bağlantısını işleyemez (bir bağlantı havuzu eklemeye / taşımaya ihtiyacım yoktu).

Gerçek hata (mysql) işleme yok, db bağlantısı düşüyor.

DB'ye hata işleme / yeniden bağlanma yok (=> db havuzlama).

çoklu sütun birincil anahtarları için destek yok.



hala beta - beta / test etmek istiyorsanız lütfen bana bir e-posta bırakın.



DataTypes işlenmez (dahili olarak sadece stringler) kod/veritabanı üzerinde olmalıdır.

Veritabanı iletişimi ISO'dur - UTF-8 için işaretçi / dize aritmetiğini ayarlamak için çok tembel.



Krediler:

