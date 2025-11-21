Bu gösterge mevcut trendin son "savunma hattını" gösterir. Trend değişikliği renkli karelerle ve trend yönü renkli noktalarla gösterilir.

Stokastik osilatör ve fraktallar kullanan tipik bir semafor sinyal göstergesi.

Bu kod bloğu, bir Yeni Çubuk veya Yeni Mum aldığında bunu algılar.

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.