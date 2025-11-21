Fan sayfamıza katılın
Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Bu kod bloğu, Zararı Durdur ya da Durdurma kullanmadığınızda çalışır.
Gereksinimler
- Pozisyonlar ve emirlerle çalışmanıza olanak tanıyan CTrade sınıfına erişmek için "Trade.mqh " eklemeniz gerekir.
#include <Trade\Trade.mqh> // <<------------------------------------------ CTrade Sınıfına erişmek için bu "Trade.mqh" dosyasını ekleyin
- Takip mesafesini istediğiniz gibi ayarlamak için bir giriş parametresi ayarlamanız gerekir. Bu gerekli değildir, ancak kolaylık sağlamak içindir.
input double Traling_Step = 3.0;
- CTrade sınıfı için örnek tanımlamanız gerekir. isim herhangi biri olabilir. OnInt olay işleyicisinden sonra yemek daha iyi olacaktır.
- Ardından, o anda herhangi bir pozisyonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir if deyimi oluşturmanız gerekir. Bu ifade Check_TrailingStop (); işlevini her tik için çağırır. Bu önemlidir çünkü EA onu keskin ve pürüzsüz bir şekilde takip etmelidir. Düzgün çalışması için bu ifadeyi OnTick olay işleyicisinin en üstüne koymayı unutmayın.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlatma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- zamanlayıcı oluştur EventSetTimer(60); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } CTrade trade; // <<------------------------------------------ "CTrade" kalsörünü beyan edin. "trade" yerine istediğiniz herhangi bir ismi kullanabilirsiniz
void OnTick() { if(PositionsTotal() > 0) // çalışan pozisyonlar varsa / varsa her tik için takip eden durdurma işlevini çağırır. { Check_TralingStop(); } }
- Geri kalanını yapmak için Check_TrailingStop(); ( bu durumda) adlı özel bir işlev bildirmeniz gerekir. İstediğiniz herhangi bir ismi kullanabilirsiniz.
- Özel fonksiyon, açılan tüm pozisyonlar arasında döngü yapar ve bunları istediğiniz mesafe kadar takip eder.
void Check_TralingStop() { int totalPositions = PositionsTotal(); for(int count =0; count < totalPositions; count++) { ulong TicketNo = PositionGetTicket(count); // Pozisyonun 'indeksini' kullanarak Pozisyon Bilet numarasını alın. if(PositionSelectByTicket(TicketNo)) // Bilet numarasını kullanarak bir pozisyon seçin (zaten bilet numarasını seçtik) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // Pozisyonu kontrol et Tip. { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double stopLoss = PositionGetDouble(POSITION_SL); // <<-------------------Get Position Current Stop Loss double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); ulong ticket = PositionGetTicket(count); double trailingLevel = NormalizeDouble(bidPrice - (Traling_Step * Point()),_Digits); if(stopLoss < openPrice) // Zarar durdurma yok doğrudur. { if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > openPrice) // Pozisyon başına yalnızca bir kez çalışır. İlk SL'yi ayarlar. trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin } if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > stopLoss) // sondaki seviyenin önceki seviyenin üzerinde olup olmadığını kontrol edin. { trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin } } if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double stopLoss = PositionGetDouble(POSITION_SL); double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); double askPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); ulong ticket = PositionGetTicket(count); double trailingLevel = NormalizeDouble(askPrice + (Traling_Step * Point()),_Digits); if(stopLoss < openPrice) // Zarar durdurma yok doğrudur. { if(askPrice < openPrice && trailingLevel < openPrice) // Pozisyon başına yalnızca bir kez çalışır. İlk SL'yi ayarlar. trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin } if(askPrice < openPrice && trailingLevel < stopLoss) // sondaki seviyenin önceki seviyenin üzerinde olup olmadığını kontrol edin. { trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin } } } } }
