cebe
Uzman Danışmanlar

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(3)
Yayınlandı:
Bu kod bloğu, Zararı Durdur ya da Durdurma kullanmadığınızda çalışır.


Gereksinimler

  • Pozisyonlar ve emirlerle çalışmanıza olanak tanıyan CTrade sınıfına erişmek için "Trade.mqh " eklemeniz gerekir.

#include <Trade\Trade.mqh> // <<------------------------------------------ CTrade Sınıfına erişmek için bu "Trade.mqh" dosyasını ekleyin

  • Takip mesafesini istediğiniz gibi ayarlamak için bir giriş parametresi ayarlamanız gerekir. Bu gerekli değildir, ancak kolaylık sağlamak içindir.
input double Traling_Step = 3.0;
  • CTrade sınıfı için örnek tanımlamanız gerekir. isim herhangi biri olabilir. OnInt olay işleyicisinden sonra yemek daha iyi olacaktır.

  • Ardından, o anda herhangi bir pozisyonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir if deyimi oluşturmanız gerekir. Bu ifade Check_TrailingStop (); işlevini her tik için çağırır. Bu önemlidir çünkü EA onu keskin ve pürüzsüz bir şekilde takip etmelidir. Düzgün çalışması için bu ifadeyi OnTick olay işleyicisinin en üstüne koymayı unutmayın.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman başlatma işlevi|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- zamanlayıcı oluştur
   EventSetTimer(60);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


CTrade trade; // <<------------------------------------------ "CTrade" kalsörünü beyan edin. "trade" yerine istediğiniz herhangi bir ismi kullanabilirsiniz

void OnTick()
  {
   
   if(PositionsTotal() > 0) // çalışan pozisyonlar varsa / varsa her tik için takip eden durdurma işlevini çağırır. 
     {
      Check_TralingStop(); 
     } 
     
       
  }

  • Geri kalanını yapmak için Check_TrailingStop(); ( bu durumda) adlı özel bir işlev bildirmeniz gerekir. İstediğiniz herhangi bir ismi kullanabilirsiniz.
  • Özel fonksiyon, açılan tüm pozisyonlar arasında döngü yapar ve bunları istediğiniz mesafe kadar takip eder.
void Check_TralingStop()
  {
   int totalPositions = PositionsTotal();
   for(int count =0; count < totalPositions; count++)
     {
      ulong TicketNo = PositionGetTicket(count); // Pozisyonun 'indeksini' kullanarak Pozisyon Bilet numarasını alın.

      if(PositionSelectByTicket(TicketNo)) // Bilet numarasını kullanarak bir pozisyon seçin (zaten bilet numarasını seçtik)
        {
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // Pozisyonu kontrol et Tip.
           {
            double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            double stopLoss  = PositionGetDouble(POSITION_SL);       // <<-------------------Get Position Current Stop Loss
            double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP);
            double bidPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
            ulong ticket = PositionGetTicket(count);
            double trailingLevel = NormalizeDouble(bidPrice - (Traling_Step * Point()),_Digits);

            if(stopLoss < openPrice) // Zarar durdurma yok doğrudur.
              {
               if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > openPrice) // Pozisyon başına yalnızca bir kez çalışır. İlk SL'yi ayarlar.

                  trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin
              }


            if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > stopLoss) // sondaki seviyenin önceki seviyenin üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
              {
               trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin
              }

           }
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
           {
            double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            double stopLoss  = PositionGetDouble(POSITION_SL);
            double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP);
            double bidPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
            double askPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
            ulong ticket = PositionGetTicket(count);
            double trailingLevel = NormalizeDouble(askPrice + (Traling_Step * Point()),_Digits);

            if(stopLoss < openPrice) // Zarar durdurma yok doğrudur.
              {
               if(askPrice < openPrice && trailingLevel < openPrice) // Pozisyon başına yalnızca bir kez çalışır. İlk SL'yi ayarlar.

                  trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin
              }

            if(askPrice < openPrice && trailingLevel < stopLoss) // sondaki seviyenin önceki seviyenin üzerinde olup olmadığını kontrol edin.
              {
               trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // "CTrade.trade" kullanarak takip eden Durdurmayı değiştirin
              }
           }

        }
     }
  }










    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49021

