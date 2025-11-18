Fan sayfamıza katılın
Dominant Candle - MetaTrader 5 için gösterge
Baskın Mum, fitillerin birbirinin gövde alanıyla kesiştiği ve mumların gövdesinin ya yukarı boşluklu, ya aşağı boşluklu ya da eşit olduğu iki mum çubuğu setidirBaskın mum genellikle konsolidasyondan sonra bir eğilimin doğrulanması için kullanılır
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
https://www.mql5.com/en/code/49126
