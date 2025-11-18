Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Dominant Candle - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Baskın Mum, fitillerin birbirinin gövde alanıyla kesiştiği ve mumların gövdesinin ya yukarı boşluklu, ya aşağı boşluklu ya da eşit olduğu iki mum çubuğu setidir

Baskın mum genellikle konsolidasyondan sonra bir eğilimin doğrulanması için kullanılır



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49126

Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

Karşı saldırı mum çubuğu formasyonu

SinTrend SinTrend

Basit trend göstergesi.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.

Save history to HST Save history to HST

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.