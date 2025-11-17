Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Mum Çubuğu Analiz Raporu - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 19
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu komut dosyası mum çubuğu analizi yapmak için tasarlanmıştır:
- Veri Alma: Betik, üzerinde çalıştığı finansal enstrümanın açılış, kapanış, yüksek ve düşük mum çubuğu fiyatlarını alır.
- Mum Çubuğu Kategorizasyonu: Her bir mum çubuğunu açılış ve kapanış fiyatı arasındaki ilişkiye göre boğa, ayı veya nötr olarak sınıflandırır.
- Genlik Hesaplama: Her bir mum çubuğunun genliğini (en yüksek ve en düşük arasındaki fark) hesaplar ve boğa ve ayı mum çubukları için ortalama genlikleri hesaplar.
- VurguluMum Çubuğu Tanımlama: Hem boğa hem de ayı mum çubukları için en önemli 5 mum çubuğunu (en yüksek genlik) tanımlar.
- Rapor Oluşturma: Boğa, ayı ve nötr mum çubuklarının sayısının yanı sıra ortalama genlikleri ve en önemli mum çubuklarını içeren bir rapor oluşturur.
- Grafik Yorumu: Oluşturulan raporu finansal aracın grafiğinde bir yorum olarak görüntüler ve kullanıcının yapılan analizi kolayca görselleştirmesini sağlar.
Özet olarak, komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve genliğini anlamalarına yardımcı olur; bu, zaman dilimine veya belirli sembole bağlı olarak kullanılacak Kar Al veya Zararı Durdur gibi bilinçli alım satım kararları vermek için yararlı olabilir.
MetaQuotes Ltd tarafından İspanyolcadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/es/code/49150
Strateji test cihazında aynı anda dört adede kadar göstergeyi test etmek için bir sistemFlatTrend2
Trendin gücünü ve yönünü belirlemek için en basit sinyal göstergesi.
Exports comprehensive trading statistics to a CSV file.Daily Lot Statistics
Modern indicator that displays your daily trading statistics directly on your MT5 chart. Track your trading performance with a beautiful flat design panel showing lots traded, number of orders, and profit/loss for each day.