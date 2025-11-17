Bu komut dosyası mum çubuğu analizi yapmak için tasarlanmıştır:

Veri Alma: Betik, üzerinde çalıştığı finansal enstrümanın açılış, kapanış, yüksek ve düşük mum çubuğu fiyatlarını alır. Mum Çubuğu Kategorizasyonu: Her bir mum çubuğunu açılış ve kapanış fiyatı arasındaki ilişkiye göre boğa, ayı veya nötr olarak sınıflandırır. Genlik Hesaplama: Her bir mum çubuğunun genliğini (en yüksek ve en düşük arasındaki fark) hesaplar ve boğa ve ayı mum çubukları için ortalama genlikleri hesaplar. VurguluMum Çubuğu Tanımlama: Hem boğa hem de ayı mum çubukları için en önemli 5 mum çubuğunu (en yüksek genlik) tanımlar. Rapor Oluşturma: Boğa, ayı ve nötr mum çubuklarının sayısının yanı sıra ortalama genlikleri ve en önemli mum çubuklarını içeren bir rapor oluşturur. Grafik Yorumu: Oluşturulan raporu finansal aracın grafiğinde bir yorum olarak görüntüler ve kullanıcının yapılan analizi kolayca görselleştirmesini sağlar.

Özet olarak, komut dosyası, yatırımcıların belirli bir dönemdeki mumların dağılımını ve genliğini anlamalarına yardımcı olur; bu, zaman dilimine veya belirli sembole bağlı olarak kullanılacak Kar Al veya Zararı Durdur gibi bilinçli alım satım kararları vermek için yararlı olabilir.



