Bu, her çubuktaki en yüksek satış fiyatını ve en düşük alış fiyatını bulan başka bir OHLC mum çubuğu grafiğidir. O çubuktaki (üst fitil) en yüksek satış fiyatını kaydetmek için mumun yüksek fiyatını kullanır ve o çubuktaki (alt fitil) en düşük teklif fiyatını kaydetmek için mumun düşük fiyatını kullanır.

CopyTicksRange'in döngünün dışında çağrıldığı optimize edilmiş bir sürüm olan v2 yüklendi, böylece daha az sıklıkta işlev çağrısı ve daha az CPU yükü var