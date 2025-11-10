Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

OHLC Candles with extreme tick price tracking - MetaTrader 5 için gösterge

Conor Mcnamara | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
24
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu, her çubuktaki en yüksek satış fiyatını ve en düşük alış fiyatını bulan başka bir OHLC mum çubuğu grafiğidir. O çubuktaki (üst fitil) en yüksek satış fiyatını kaydetmek için mumun yüksek fiyatını kullanır ve o çubuktaki (alt fitil) en düşük teklif fiyatını kaydetmek için mumun düşük fiyatını kullanır.

Bu şekilde, daha düşük zaman dilimlerinde biraz görünmeyen gerçek tik oynaklığını göreceksiniz. Bu, sıkı bir stop loss'un gerçekten nerede olması gerektiği ve nerede olmaması gerektiği konusunda fikir verebilir.


Normal mum çubuğu grafiği:

Normal OHLC grafiği


Her çubukta en yüksek/en düşük tikin izlendiği OHLC mum grafiği

Her çubukta en yüksek/en düşük tik içeren OHLC grafiği


Düzenle:

CopyTicksRange'in döngünün dışında çağrıldığı optimize edilmiş bir sürüm olan v2 yüklendi, böylece daha az sıklıkta işlev çağrısı ve daha az CPU yükü var

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64706

