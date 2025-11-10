Fan sayfamıza katılın
OHLC Candles with extreme tick price tracking - MetaTrader 5 için gösterge
Bu, her çubuktaki en yüksek satış fiyatını ve en düşük alış fiyatını bulan başka bir OHLC mum çubuğu grafiğidir. O çubuktaki (üst fitil) en yüksek satış fiyatını kaydetmek için mumun yüksek fiyatını kullanır ve o çubuktaki (alt fitil) en düşük teklif fiyatını kaydetmek için mumun düşük fiyatını kullanır.
Bu şekilde, daha düşük zaman dilimlerinde biraz görünmeyen gerçek tik oynaklığını göreceksiniz. Bu, sıkı bir stop loss'un gerçekten nerede olması gerektiği ve nerede olmaması gerektiği konusunda fikir verebilir.
Normal mum çubuğu grafiği:
Her çubukta en yüksek/en düşük tikin izlendiği OHLC mum grafiği
Düzenle:
CopyTicksRange'in döngünün dışında çağrıldığı optimize edilmiş bir sürüm olan v2 yüklendi, böylece daha az sıklıkta işlev çağrısı ve daha az CPU yükü var
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64706
Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi.Sidus
Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir.
Çubukları gizlemek için sadece dikey bir çizgiyi hareket ettirerek manuel geri testte size yardımcı olabilecek basit bir gösterge.XR-squared
XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır.