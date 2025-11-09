Fan sayfamıza katılın
Simple_Three_Inside_Pattern_EA - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Yalnızca fiyat hareketi Three From Within modeli oluşturduğunda işlem yapan basit bir Uzman Danışman. Desenin iki modeli vardır.
1. "İçeriden Üç" Yukarı (Şekil 1) :
Bu, ilk mumun uzun bir düşüş mumu olduğu, ikincisinin ilk mumun içinde işlem gören küçük bir yükseliş mumu olduğu ve üçüncüsünün ilk mumun en yüksek seviyesinin üzerinde kapanan uzun bir yükseliş mumu olduğu üç mum modelidir.
2. "İçeriden üç" aşağı (Şekil 2) :
Bu, ilk mumun uzun bir boğa mumu olduğu, ikinci mumun ilk mumun içinde işlem gören küçük bir düşüş mumu olduğu ve üçüncü mumun ilk mumun en düşük seviyesinin altında kapanan uzun bir düşüş mumu olduğu üç mumdan oluşan bir modeldir.
Ticaret sırasında, Uzman Danışman yalnızca bir uzun veya bir kısa pozisyon açabilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/49448
