Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
EQUILIBRIUM-2011 - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Görüntülemeler:
- 21
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu aslında risk sınırlı çok para birimli bir "gridder".
Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011 versiyonu - E04LC07-v4
Yeni sürüm EQ3-06'dır.
Kod yorumlar içermektedir.
Yeni sürümde :
- Hata düzeltildi - bir pozisyonu kapatırken hata;
- Bazı optimizasyonlar eklendi;
- "FreeTrade" modu eklendi - sınırsız ticaret (belirli bir serbest fon seviyesinde).
Bu Uzman Danışman etkileyici sonuçlar gösteremez, ancak nispeten sabit bir akım kaybını koruyarak uzun süre karlı bir şekilde çalışabilir. Daha fazla çift kullanılırsa sonuç daha iyi olur. TakeProfit daha küçükse, risk artar, ancak sonuç da daha iyidir.
Dezavantajı yeniden başlatma anıdır. Ardından "BestBallance" değişkeni iptal edilir. Mevcut kayıp %10'dan büyükse, kayıpla kapanmaya yol açar. Çözüm: "OnInit" içinde daha büyük bir değer ayarlayabilirsiniz.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/726
Bu gösterge, ortalama alma süresinin aritmetik ilerlemesi ile benzer hareketli ortalamalardan oluşan bir yelpazeden gelen trendin integral değerine dayanır.Trap News MT5
Trap Haberleri İçin Senaryo Yüksek Etki
Bu gösterge, standart "fraktallar" ve her türlü zig-zagdan farklı olarak, "iç piyasa yapısını" gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde göstermektedir.Babi Ngepet
Uzman danışman babi ngepet için kodumu paylaşıyorum