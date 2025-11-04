Kod TabanıBölümler
EQUILIBRIUM-2011 - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Ivan Ivanov
Yayınlandı:
Bu aslında risk sınırlı çok para birimli bir "gridder".

Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011 versiyonu - E04LC07-v4

Yeni sürüm EQ3-06'dır.

Kod yorumlar içermektedir.

Yeni sürümde :

  • Hata düzeltildi - bir pozisyonu kapatırken hata;
  • Bazı optimizasyonlar eklendi;
  • "FreeTrade" modu eklendi - sınırsız ticaret (belirli bir serbest fon seviyesinde).

Bu Uzman Danışman etkileyici sonuçlar gösteremez, ancak nispeten sabit bir akım kaybını koruyarak uzun süre karlı bir şekilde çalışabilir. Daha fazla çift kullanılırsa sonuç daha iyi olur. TakeProfit daha küçükse, risk artar, ancak sonuç da daha iyidir.

Dezavantajı yeniden başlatma anıdır. Ardından "BestBallance" değişkeni iptal edilir. Mevcut kayıp %10'dan büyükse, kayıpla kapanmaya yol açar. Çözüm: "OnInit" içinde daha büyük bir değer ayarlayabilirsiniz.

Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/726

