Komut dosyaları

Trap News MT5 - MetaTrader 5 için komut dosyası

MT5 için bu komut dosyası komut dosyası nasıl kullanılır:

Bu komut dosyasına çift tıklayın ve sipariş verin,

Bu senaryoyu yüksek etkili haberlerin daha hızlı ilerlemesinden 2 dakika önce kullanın FOMC, NFP, RATE BANK, TÜFE

Buy Stop ve Sell Stop emirleri verir.

Sadece tıklayın veya komut dosyasına sağ tıklayın ve ctrl + 1 olarak ayarlayın ve büyük etki haberlerini takip etmeye hazırsınız.

Piyasa yön değiştirirse ve Hedefi varsa Zararı Durdur vardır.

Tavsiye:

Sadece KIRMIZI haberler için kullanın.

Haberlerden sonraki 3 dakika içinde satın alma ve satış durdurmaya dokunmadıysa, piyasa daha hızlı hareket etmedi, pozisyon satın alma ve satış durdurmayı silin ve başka bir haber bekleyin.

Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49864

