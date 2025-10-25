WaveWeisBarForce - Birikmiş dalga hacmi (Weis)

WaveWeisBarForce, birikimleri ve piyasa yönündeki değişiklikleri belirlemek için hacim dalgalarının (Weis) mantığını uygulayan bir göstergedir.

Trend değişmeden kalırken hacmi toplar. Yön değiştiğinde, yeni bir dalga başlatır ve birikimi sıfıra sıfırlar.

Yoğunluk, mevcut dalganın hacmi ile en büyük son birikim (Yoğunluk penceresi) arasındaki orana göre seviyelere göre hesaplanır.

Girdi parametreleri

Volume_type - Hacim kaynağını tanımlar (tik veya gerçek).

Intensity - Yoğunluk referansı için kullanılan çubuk penceresi.

Boğa Seviyeleri (1 ila 4) - En açıktan KİRMİZİ 'ye kadar yeşil ölçek.

Ayı Seviyeleri (1 ila 4) - Kırmızı ölçek, en hafiften KIRMIZI'ya.

Giriş parametreleri ekranı örneği:

Görsel yorumlama

Boğa Seviyeleri Seviye 1: Çok açık yeşil (düşük yoğunluklu dalga). Seviye 2: Açık yeşil. Seviye 3: Orta yeşil. Seviye 4: LIME (maksimum yoğunlukta yükseliş dalgası).

Ayı Seviyeleri Seviye 1: Çok açık kırmızı (düşük yoğunluklu dalga). Seviye 2: Açık kırmızı. Seviye 3: Orta kırmızı. Seviye 4: KIRMIZI (maksimum yoğunlukta düşüş dalgası).

WaveMax (beyaz) - Mevcut dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu işaretler.

WaveClimax (sarı) - Mevcut dalganın birikiminin en iyi tarihsel birikimi aştığı zamanı işaretler.

Grafiğe uygulanan gösterge örneği:

Notlar