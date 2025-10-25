Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Wave Weis Bar Gücü - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 58
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
WaveWeisBarForce - Birikmiş dalga hacmi (Weis)
WaveWeisBarForce, birikimleri ve piyasa yönündeki değişiklikleri belirlemek için hacim dalgalarının (Weis) mantığını uygulayan bir göstergedir.
Trend değişmeden kalırken hacmi toplar. Yön değiştiğinde, yeni bir dalga başlatır ve birikimi sıfıra sıfırlar.
Yoğunluk, mevcut dalganın hacmi ile en büyük son birikim (Yoğunluk penceresi) arasındaki orana göre seviyelere göre hesaplanır.
Girdi parametreleri
-
Volume_type -Hacim kaynağını tanımlar (tik veya gerçek).
-
Intensity - Yoğunluk referansı için kullanılan çubuk penceresi.
-
Boğa Seviyeleri (1 ila 4) - En açıktan KİRMİZİ'ye kadar yeşil ölçek.
-
Ayı Seviyeleri (1 ila 4) - Kırmızı ölçek, en hafiften KIRMIZI'ya.
Giriş parametreleri ekranı örneği:
Görsel yorumlama
-
Boğa Seviyeleri
-
Seviye 1: Çok açık yeşil (düşük yoğunluklu dalga).
-
Seviye 2: Açık yeşil.
-
Seviye 3: Orta yeşil.
-
Seviye 4: LIME (maksimum yoğunlukta yükseliş dalgası).
-
-
Ayı Seviyeleri
-
Seviye 1: Çok açık kırmızı (düşük yoğunluklu dalga).
-
Seviye 2: Açık kırmızı.
-
Seviye 3: Orta kırmızı.
-
Seviye 4: KIRMIZI (maksimum yoğunlukta düşüş dalgası).
-
-
WaveMax (beyaz) - Mevcut dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu işaretler.
-
WaveClimax (sarı) - Mevcut dalganın birikiminin en iyi tarihsel birikimi aştığı zamanı işaretler.
Grafiğe uygulanan gösterge örneği:
Notlar
-
Göstergede yalnızca mevcut kümülatif değer görüntülenir.
-
WaveMax ve WaveClimax, okumayı temiz tutmak için varsayılan olarak gizlidir.
-
Gösterge herhangi bir varlık ve zaman dilimi için uygundur ve özellikle gün içi çalışmalar için kullanışlıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Portekizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/pt/code/64084
CCHOOnArray sınıfı, Chaikin Volatilite (CHV) göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.IncFractalsOnArray
CFractalsOnArray sınıfı, Fraktal göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.
Doğrusal Regresyon EğimiFine_Fractals_MTF
Gösterge, Fine_Fractals gösterge verilerine dayanarak mevcut grafikte başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar oluşturur.