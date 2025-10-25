WaveWeisBarForce, Weis Waves mantığına dayanan özel bir göstergedir. Hacmi yönlü dalgalar (boğa veya ayı) halinde biriktirir ve bunları yoğunluk seviyelerine sahip histogramlar olarak görüntüler. Boğa dalgaları: Açıktan Kirece kadar 4 yeşil seviye. Ayı dalgaları: Açıktan Kırmızıya kadar 4 kırmızı seviye. WaveMax (beyaz): her dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu gösterir. WaveClimax (sarı): dalgalar boyunca biriken rekor hacmi vurgular. Bu gösterge, yatırımcıların hacim birikimi ve dalga yoğunluğuna göre piyasa baskısını görselleştirmelerine yardımcı olarak gün içi ve salınım analizini geliştirir.

CCHOOnArray sınıfı, Chaikin Volatilite (CHV) göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.