cebe
Göstergeler

Linear Regression Slope - MetaTrader 5 için gösterge

Mladen Rakic | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
32
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu gösterge, burada ayrıntılı olarak açıklanan hesaplama yöntemini kullanır: Doğrusal Regresyon Değeri. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu gönderiyi kontrol edin

Doğrusal regresyonun bu eğimini hesaplamak için yukarıdaki bağlantıdaki aynı işlev kullanılır



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50495

Wave Weis Bar Gücü Wave Weis Bar Gücü

WaveWeisBarForce, Weis Waves mantığına dayanan özel bir göstergedir. Hacmi yönlü dalgalar (boğa veya ayı) halinde biriktirir ve bunları yoğunluk seviyelerine sahip histogramlar olarak görüntüler. Boğa dalgaları: Açıktan Kirece kadar 4 yeşil seviye. Ayı dalgaları: Açıktan Kırmızıya kadar 4 kırmızı seviye. WaveMax (beyaz): her dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu gösterir. WaveClimax (sarı): dalgalar boyunca biriken rekor hacmi vurgular. Bu gösterge, yatırımcıların hacim birikimi ve dalga yoğunluğuna göre piyasa baskısını görselleştirmelerine yardımcı olarak gün içi ve salınım analizini geliştirir.

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

CCHOOnArray sınıfı, Chaikin Volatilite (CHV) göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.

Fine_Fractals_MTF Fine_Fractals_MTF

Gösterge, Fine_Fractals gösterge verilerine dayanarak mevcut grafikte başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar oluşturur.

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü bir dizi grafik nesne olarak görüntüler, trend Heiken_Ashi_Smoothed göstergesi kullanılarak tanımlanır.