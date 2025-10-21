Kod TabanıBölümler
Mohammed Kaddour
aRSI Hesaplama ve Kullanımı:

  • RSI'dan 50 çıkarın → mutlak değeri alın → 100 veya 50'ye bölün (ayar: RSI değerini bölün) → aRSI (yüzde benzeri) verir.

  • Bant ayarlaması:

    • Alt bant = alt - (alt × aRSI)

    • Üst bant = üst + (üst × aRSI)

  • Seçenek: Standart SuperTrend'i görüntülemek için Normal ST'yi Göster seçeneğini açın.

Ayarlar:

  • Faktör (her iki ST için)

  • ATR uzunluğu (ST'ler için)

  • RSI uzunluğu (aRSI ST için)

WPR, Bollinger Bantları ve ATR göstergelerine dayalı Basit Uzman Danışman WPR, Bollinger Bantları ve ATR göstergelerine dayalı Basit Uzman Danışman

İki göstergenin sinyallerine dayanan basit bir strateji: Williams'ın Yüzde Aralığı (WPR) ve Bollinger Bantları (BB). Bir pozisyon yalnızca her iki göstergenin sinyalleri çakıştığında açılır.

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyeti göz önüne alındığında olası bir eğilimi hesaplayan bir arz ve talep göstergesidir.

WiOver WiOver

Gösterge, son mumların ortalama örtüşme yüzdesini gösterir.

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

CVidyaOnArray sınıfı, dinamik ortalama periyodu (Değişken Endeks Dinamik Ortalama, VIDYA) ile hareketli ortalama değerlerini gösterge tamponuna göre hesaplamak için tasarlanmıştır.