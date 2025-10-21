Fan sayfamıza katılın
RSI adjusted SuperTrend - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 35
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
aRSI Hesaplama ve Kullanımı:
-
RSI'dan 50 çıkarın → mutlak değeri alın → 100 veya 50'ye bölün (ayar: RSI değerini bölün) → aRSI (yüzde benzeri) verir.
-
Bant ayarlaması:
-
Alt bant = alt - (alt × aRSI)
-
Üst bant = üst + (üst × aRSI)
-
-
Seçenek: Standart SuperTrend'i görüntülemek için Normal ST'yi Göster seçeneğini açın.
Ayarlar:
-
Faktör (her iki ST için)
-
ATR uzunluğu (ST'ler için)
-
RSI uzunluğu (aRSI ST için)
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/63920
İki göstergenin sinyallerine dayanan basit bir strateji: Williams'ın Yüzde Aralığı (WPR) ve Bollinger Bantları (BB). Bir pozisyon yalnızca her iki göstergenin sinyalleri çakıştığında açılır.NonLagDot
Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyeti göz önüne alındığında olası bir eğilimi hesaplayan bir arz ve talep göstergesidir.
Gösterge, son mumların ortalama örtüşme yüzdesini gösterir.IncVidyaOnArray
CVidyaOnArray sınıfı, dinamik ortalama periyodu (Değişken Endeks Dinamik Ortalama, VIDYA) ile hareketli ortalama değerlerini gösterge tamponuna göre hesaplamak için tasarlanmıştır.