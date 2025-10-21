ExpWPRBB Uzman Danışmanı, iki göstergenin sinyallerine dayalı basit bir ticaret stratejisi uygular: Williams'ın Yüzde Aralığı (WPR) ve Bollinger Bantları (BB). Bir pozisyon yalnızca her iki göstergenin sinyalleri çakıştığında açılır:

Al : WPR aşırı satım bölgesinden çıkar ve bar açılış fiyatı ortalama BB çizgisinin altındadır.

: WPR aşırı satım bölgesinden çıkar ve bar açılış fiyatı ortalama BB çizgisinin altındadır. Sat: WPR aşırı alım bölgesinden çıkıyor ve çubuk açılış fiyatı ortalama BB çizgisinin üzerinde.

Bollinger Bantlarının genişliği ve ATR değeri, Zararı Durdur ve Kâr Al seviyelerini hesaplamak için kullanılır. Uzman Danışman, yalnızca riskten korunma hesaplarında çalışmayı destekler. Ek olarak, strateji test cihazının görsel modundaki sinyalleri kontrol etmek için yalnızca sinyal etiketlerini koyabileceğiniz ticaret dışı bir moda sahiptir.

Girdi parametreleri:

WPR (Williams'ın Yüzde Aralığı)

InpPeriodWPR - WPR hesaplama dönemi. Gösterge değerini hesaplamak için çubuk sayısı;

BB (Bollinger Bantları)

InpPeriodBB - Bollinger Bantları hesaplama dönemi. Bantları hesaplamak için kullanılan çubuk sayısı;

ATR (Ortalama Gerçek Aralık)

InpPeriodATR - ATR hesaplama dönemi. Ortalama gerçek aralığı hesaplamak için çubuk sayısı.

Ticaret

InpSignalsOnly - İşlem yapmayın, yalnızca sinyal etiketlerini ayarlayın. Doğruysa, Uzman Danışman işlem açmaz, ancak grafikte yalnızca sinyalleri görüntüler;

Uzman Danışmanın giriş parametreleri için varsayılan değerler, H4 grafik döneminde test edilmek üzere optimize edilmiştir.

