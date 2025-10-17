Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

ZigZag auto Fibo - MetaTrader 5 için gösterge

Livio Alves | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
33
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu gösterge, temel olarak ZigZag göstergesini kullanarak bir Fibonacci geri çekilmesi çizmek için tasarlanmıştır. Bu Metatrader 4 kodundan dönüştürdüm https://www.mql5.com/tr/code/18078

Gösterge Zigzag otomatik fibo


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50652

SL-TP Values SL-TP Values

Gösterge, mevduat para biriminde tanımlanmış zararı durdur ve / veya kar al değerini gösterir. Not: Basit bir hesaplamaya dayalı tahmini bir değer hesaplar ve aracılık komisyonlarını dikkate almaz.

XMA-XN XMA-XN

Grafikteki çizgi sayısını değiştirme ve on ortalama alma yönteminden birini seçme özelliğine sahip yüz XMA hareketli ortalamadan oluşan bir fan.

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester

Çeyrekler Çeyrekler

Gösterge, örneklemin birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dilimlerini gösterir.