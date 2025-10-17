Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
SL-TP Values - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 30
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge, tanımlanan zararı durdur değerini gösterir ve / veya para yatırma para biriminde kar alır. Şu adresten dönüştürülmüştür: https://www.mql5.com/tr/code/19479
Not: Basit bir hesaplamaya dayalı tahmini bir değer hesaplar ve aracılık komisyonlarını dikkate almaz.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50653
Grafikteki çizgi sayısını değiştirme ve on ortalama alma yönteminden birini seçme özelliğine sahip yüz XMA hareketli ortalamadan oluşan bir fan.IncCCIOnArray
CCCIOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Emtia Kanalı Endeksi (CCI) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Bu gösterge, temel olarak ZigZag göstergesini kullanarak bir Fibonacci düzeltmesi çizmek için tasarlanmıştır.Indicator loader for strategy testing
A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester