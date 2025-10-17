Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

SL-TP Values - MetaTrader 5 için gösterge

Livio Alves | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
30
Derecelendirme:
(11)
Yayınlandı:
Gösterge, tanımlanan zararı durdur değerini gösterir ve / veya para yatırma para biriminde kar alır. Şu adresten dönüştürülmüştür: https://www.mql5.com/tr/code/19479

Not: Basit bir hesaplamaya dayalı tahmini bir değer hesaplar ve aracılık komisyonlarını dikkate almaz.

SL &amp; TP DEĞERLERİ



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50653

