SetBuyStopOrder - MetaTrader 5 için komut dosyası
SetBuyStopOrder komut dosyası, tetikleme seviyesinin sabit değerleri ile BuyStop emrini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin tüm mevduatın fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak tüm mevduatın büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.
Komut dosyasının giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Para Yönetimi input uint LEVEL=300; // Mevcut fiyattan pip cinsinden tetikleme seviyesi input uint STOPLOSS=300; // Tetikleme seviyesinden itibaren puan olarak stoploss input uint TAKEPROFIT=800; // Tetikleme seviyesinden itibaren puan cinsinden takeprofit input uint EXPIRED=0; // Saat cinsinden tek geçerlilik süresi (0 - iptal süresi olmadan) input uint RTOTAL=4; // Başarısız işlemler için tekrar sayısı input uint SLEEPTIME=1; // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/975
