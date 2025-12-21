Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

SetBuyLimitOrder - MetaTrader 5 için komut dosyası

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(25)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

SetBuyLimitOrder komut dosyası, tetikleme seviyesinin sabit değerleri ile BuyLimit emrini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır. Bu komut dosyasının ana avantajı, işlemde yer alan fon hacminin tüm mevduatın fonlarına oranını belirleyen MM (Para Yönetimi) komut dosyasının giriş parametresini kullanarak tüm mevduatın büyüklüğüne bağlı olarak işlem hacmini sabitleme yeteneğidir.

Komut dosyasının giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| KOMUT DOSYASI GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Para Yönetimi
input uint  LEVEL=300;      // Mevcut fiyattan pip cinsinden tetikleme seviyesi
input uint  STOPLOSS=300;   // Tetikleme seviyesinden itibaren puan olarak stoploss
input uint  TAKEPROFIT=800; // Tetikleme seviyesinden itibaren puan olarak Kâr alın
input uint  EXPIRED=0;      // Saat cinsinden tek geçerlilik süresi (0 - iptal süresi olmadan)
input uint  RTOTAL=4;       // Başarısız işlemler için tekrar sayısı
input uint  SLEEPTIME=1;    // Saniye cinsinden tekrarlar arasındaki duraklama süresi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/972

SetBuyStopOrder SetBuyStopOrder

Bu komut dosyası, tetikleme seviyesinin sabit değerleri ile BuyStop emrini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır.

SetSellStopOrder SetSellStopOrder

Bu komut dosyası, tetikleme seviyesinin sabit değerleri ile SellStop emrini ayarlamak, zararı durdurmak ve mevcut fiyattan pip cinsinden kar seviyesini almak için tasarlanmıştır.

PHSB Tarayıcı PHSB Tarayıcı

Bu Screener, indirimli fiyatlarla işlem gören varlıkları bulma sürecini basitleştirmek için oluşturulmuştur. İlk kullanım, seçilen tüm enstrümanlar için veri yükleme işlemi nedeniyle biraz daha uzun sürebilir. Araç, mevcut tüm broker varlıklarını tarayabilir veya belirli varlık sınıflarıyla sınırlandırılabilir.

Candle Fitness Candle Fitness

Candlestick Fitness kavramı, popülasyon optimizasyon algoritmalarına dayalı HFT Algos'un kodlanmasında kullanılır.