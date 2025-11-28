Sinyal, çubuğun kapandığı anda oluşur. Açılış pozisyonları için sinyal, LeManSignal göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.

Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, derlenmiş LeManSignal.ex5 gösterge dosyasının şu klasörde olması gerekir: terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Aptallar için MQL5 Sih irbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri"Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.

Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Zararı Durdur ve Kâr Al testlerde kullanılmamıştır.

Şekil 1. Grafikteki anlaşma örnekleri

NZDUSD H4 üzerinde 2011 için test sonuçları:

Şekil 2. Test sonuçlarının grafiği Test sonuçlarının grafiği

Not:

MQL5 Sihirbazı kullanılarak oluşturulan Uzman Danışman, Uzman Danışmanı oluşturma sürecinde eklenen alım satım sinyalleri modüllerinin "oylama" sonuçlarına göre bir pozisyon açma veya kapatma kararı verir. İşlem sinyallerinin ana modülü (eklenen tüm modülleri içeren) de "oylamaya" katılır, ancak LongCondition() ve ShortCondition() yöntemleri her zaman 0 döndürür.

"Oyların" hesaplanması mevcut modül sayısının ortalamasına dayandığından (ana modül + bir eklenen modül), eşiklerin değerleri bu dikkate alınarak belirtilmelidir. Bu nedenle, MQL5 Sihirbazı kullanılarak EA kodu oluşturulduktan sonra Signal_ThresholdOpen ve Signal_ThresholdClose değerleri sırasıyla 40=(0+80)/2 ve 20=(0+40)/2 olarak ayarlanmalıdır.