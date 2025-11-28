Fan sayfamıza katılın
BykovTrend göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü - MetaTrader 5 için kütüphane
Sinyal, çubuğun kapandığı anda oluşur. Pozisyon açma sinyali, BykovTrend göstergesinin renkli okunun görünümüdür.
Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, derlenmiş BykovTrend.ex5 gösterge dosyası şu klasörde bulunmalıdır: terminal_data_folder/MQL5/Indicators.
Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Aptallar için MQL5 Sihirbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri"Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.
Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Zararı Durdur ve Kâr Al testlerde kullanılmamıştır.
Şekil 1 Grafikteki işlem örnekleri
NZDUSD H4 üzerinde 2011 için test sonuçları:
Şekil 2 Test sonuçları grafiği
Not:
MQL5 Sihirbazı kullanılarak oluşturulan Uzman Danışman, Uzman Danışmanın oluşturulması sırasında eklenen alım satım sinyalleri modüllerinin "oylama" sonuçlarına göre bir pozisyon açma veya kapatma kararı verir. İşlem sinyallerinin ana modülü (eklenen tüm modülleri içeren) de "oylamaya" katılır, ancak LongCondition() ve ShortCondition() yöntemleri her zaman 0 döndürür.
"Oyların" hesaplanması mevcut modül sayısının ortalamasına dayandığından (ana modül + bir eklenen modül), eşiklerin değerleri bu dikkate alınarak belirtilmelidir. Bu nedenle, MQL5 Sihirbazı kullanılarak EA kodu oluşturulduktan sonra Signal_ThresholdOpen ve Signal_ThresholdClose değerleri sırasıyla 40=(0+80)/2 ve 20=(0+40)/2 olarak ayarlanmalıdır.
