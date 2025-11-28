Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

Çiftlere Göre Pozisyonlar Özet Bilgisi - MetaTrader 5 için komut dosyası

Sergey Porphiryev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
23
Derecelendirme:
(2)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Komut dosyası, her çift için toplam karları ve takasları toplar; bu, riskten korunma hesapları ve sinyallere dayalı olarak birden fazla girişin yapıldığı stratejiler için uygundur.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48663

Dinamik Gauss Kanalı Dinamik Gauss Kanalı

Bu gösterge, destek ve direnç çizgilerini belirlemek için Gauss yumuşatmasını kullanarak dinamik bir fiyat kanalı oluşturur. Belirli bir dönem için düzeltilmiş yüksek ve düşük fiyat değerlerini hesaplar, ekstremumlarını bulur ve üç çizgi görüntüler: üst direnç (düzeltilmiş yüksek maksimum), alt destek (düzeltilmiş düşük minimum) ve aralarındaki orta çizgi, uyarlanabilir bir ticaret kanalı oluşturur.

LeManSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü LeManSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, LeManSignal göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.

Tillson T3 Tillson T3

Tillson T3 with EMA calculations done without auxiliary indicator buffers.

Trading signals module based on ASCtrendSignal indicator Trading signals module based on ASCtrendSignal indicator

Trading signals module for MQL5 Wizard. ASCtrendSignal indicator's color dot serves as a market entry signal.