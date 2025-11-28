Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Çiftlere Göre Pozisyonlar Özet Bilgisi - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 23
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48663
Bu gösterge, destek ve direnç çizgilerini belirlemek için Gauss yumuşatmasını kullanarak dinamik bir fiyat kanalı oluşturur. Belirli bir dönem için düzeltilmiş yüksek ve düşük fiyat değerlerini hesaplar, ekstremumlarını bulur ve üç çizgi görüntüler: üst direnç (düzeltilmiş yüksek maksimum), alt destek (düzeltilmiş düşük minimum) ve aralarındaki orta çizgi, uyarlanabilir bir ticaret kanalı oluşturur.LeManSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, LeManSignal göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.
Tillson T3 with EMA calculations done without auxiliary indicator buffers.Trading signals module based on ASCtrendSignal indicator
Trading signals module for MQL5 Wizard. ASCtrendSignal indicator's color dot serves as a market entry signal.