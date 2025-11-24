Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Simple_Session_Price_Change - MetaTrader 5 için gösterge

MrBrooklin
Yayınlandı:
Mevcut sembol üzerinde, işlem seansının açılışından bu yana fiyat değişimini % olarak gösteren en basit gösterge. Mevcut fiyat, işlem seansının açılış fiyatına göre yükselmişse, değer pozitif, düşmüşse negatif olarak görüntülenir. Gösterge, mevcut sembolün fiyat grafiğinin sağ alt kısmında bir yazı olarak tasarlanmıştır.



    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48933

