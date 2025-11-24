DLL (VC++ 2010 projesi) Bellek Eşleme ile çalışmak için.

Dosya Eşleme işlevleriyle çalışmak için DLL kullanımına bir örnek. Bu örnekte, başlatılan Uzman Danışman bellekte sanal bir dosya oluşturur ve içindeki sembol fiyat teklifini güncellemeye başlar. Diğer terminallerde EA'lar başlatıldığında, bu EA'lar oluşturulan dosyayı açar ve benzer şekilde içindeki fiyat tekliflerini güncellemeye başlar. Böylece, Uzman Danışmanlar fiyat tekliflerini tek bir ortak dosya üzerinden değiştirirler.