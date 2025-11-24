Fan sayfamıza katılın
Simple_Session_Price_Change - MetaTrader 5 için gösterge
Mevcut sembol üzerinde, işlem seansının açılışından bu yana fiyat değişimini % olarak gösteren en basit gösterge. Mevcut fiyat, işlem seansının açılış fiyatına göre yükselmişse, değer pozitif, düşmüşse negatif olarak görüntülenir. Gösterge, mevcut sembolün fiyat grafiğinin sağ alt kısmında bir yazı olarak tasarlanmıştır.
