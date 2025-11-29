Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Wick or Body High Low - MetaTrader 5 için gösterge

Grafiğin görünür çubuklarında Fitil veya Gövde bazlı Yüksek düşük arar

Wick tabanlı Yüksek Örnek

Vücut bazlı Yüksek Örnek




Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48612

