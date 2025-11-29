Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Wick or Body High Low - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 17
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Grafiğin görünür çubuklarında Fitil veya Gövde bazlı Yüksek düşük arar
Wick tabanlı Yüksek Örnek
Vücut bazlı Yüksek Örnek
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48612
Determine Broker's Daylight (DST) schedule
Brokerinizin ABD, Birleşik Krallık veya AU gün ışığı (DST) programını takip edip etmediğini belirlemek için komut dosyası.Karacatica göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için alım satım sinyalleri modülü. Pozisyon açma sinyali, Karacatica göstergesinin renkli okunun görünümüdür.
PriceChannel_Stop göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, PriceChannel_Stop göstergesinin rengindeki bir değişikliktir.3LineBreak göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, 3LineBreak göstergesinin çubuk rengindeki bir değişikliktir.