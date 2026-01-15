Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

SinTick - MetaTrader 5 için gösterge

[Silindi] | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
14
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek Yazar: Loopxor

Açıklama:

Sinüs kene göstergesi!!!

Genel görünüm


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1036

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Binance fiyat tekliflerinin gerçek zamanlı gösterimi

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

Popüler "One Candle" Daily Breakout stratejisi için profesyonel bir görsel gösterge (0,9 SL / 1,25 TP). Altın (XAUUSD) için vektör analizini otomatikleştirir.

3. Nesil XMA 3. Nesil XMA

3. Nesil XMA, 3. nesil bir hareketli ortalamadır. Hareketli ortalama süresini artırmaya dayalı zaman gecikmesini azaltmak için oldukça basit bir prosedür kullanan standart hareketli ortalama (MA) göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur.

Squize_MA Squize_MA

Squize_MA göstergesi, farklı ortalama alma dönemlerine sahip iki muwing'in kesişmesini temsil eder, ayrıca grafiğe koşullu düz sınırlar eklenir.