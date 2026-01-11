Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Hızlı Ticaret Paneli - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
TradePad.zip dosyasını MetaTrader5'in kurulu olduğu klasöre çıkarın. Örneğin, C:\Program Files\MetaTrader 5.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1044
