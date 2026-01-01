Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
iMy - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 14
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Planlı modernizasyon olmadan bir gösterge şeklinde uygulama eklenmiştir.
Yani, mavi çizginin mum çubuğunun gövdesi tarafından kırıldığını gözlemliyoruz.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47721
Geo_ShowOpenDayLevel
Herhangi bir TF'de günün açılış seviyesini gösteren göstergeEAX_Mysql - MySQL library
Bu kütüphane MySQL'e kolay bir arayüz sağlar.
Input and output of onnx model
Kod, ONNX modellerinin yapısını incelemek, girdi ve çıktı, adları ve özellikleri hakkında bilgi sağlamak için kullanışlıdır. Makine öğrenimi uygulamalarında kullanılan ONNX modellerinin özelliklerinin anlaşılması ve hata ayıklanması için özellikle yararlıdır.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.