Trend + MM = Kar

Çok iyi bir kombinasyona örnek olarak, trend yönündeki dürtülerin ve sermaye yönetim yöntemi olan "Azalan Dalgalar"ın birleşimi verilebilir. Bu durumda 3 dalga olmalıdır. Yani, baskın trend yönünde son bir girişimde bulunmuş oluruz.





Çalışan bir trend göstergesine ihtiyacımız olacak. Göstergenin kendi kendine kazanç sağlayabilmesi ve grafikte amaçsızca asılı duran iki renkli bir çirkinlik olmaması arzu edilir.





Öncelikle bir pozisyon açmanın nasıl olması gerektiğine bakalım. Bizim durumumuzda bu aynı zamanda serinin ilk pozisyonudur.





Giriş kuralları: Trendin tersi yönünde bir vuruş çubuğu oluşmalı, hemen ardından trend yönünde bir vuruş çubuğu oluşmalıdır. Trend boyunca vuruş çubuğunun, trendin tersi yönündeki çubuktan daha büyük olması tercih edilir. Ayrıca, trend boyunca çubukta bir filtre belirlemek ve çubuk belirli bir boyuttan küçükse pozisyon açmamak da mantıklıdır. Hem yeni bir çubuğun açılışında hem de örneğin bir önceki çubuğun maksimumuna ayarlanmış bir stop emriyle pozisyon açabilirsiniz. Ancak bizim durumumuzda bu çok önemli değil, piyasada düzenli bir açılış fazlasıyla yeterli olacaktır.

Pozisyonu kârla kapatacağız, çünkü kâr al emri bir limit emridir ve piyasada herhangi bir belirsizlik olması durumunda sadece artıda olacağız. Pozisyonu stop emriyle değil, barı kapatarak kapatacağız. Ancak ancak bize karşı belirli bir mesafe aşıldıktan sonra.





Bir pozisyonun nasıl açılacağına ve her şey yolunda gittiğinde neler olacağına baktık, ancak piyasada çoğu zaman böyle olmadığını ve fiyatların ters dönüp bize karşı döndüğünü biliyoruz. İşte tam da bu noktada Expanding Waves sermaye yönetim sistemi devreye giriyor. Şimdi kısaca ne olduğuna bakalım.





Pozisyonları yönetme yöntemi "Azalan dalgalar". Bu yöntem, özellikle hisse senedi grafikleriyle çalışmak için geliştirilmiştir ve Forex piyasasında harika çalışır. Yöntemin özü, fiyat dalgalarının her zaman azalamayacağı ve artan büyüklükte bir dalga geldiğinde, önceki işlemlerden kaynaklanan tüm kayıpları geri ödeyeceğimizdir.













Fiyat hareket kalıplarının sürekli değiştiği ve yıllardır işleyen fiyat kalıplarının hiçbir sebep yokken ve anında bozulduğu bilinmektedir. Bu, finansal araçların fiyatlarını tahmin etmeyi çok zor bir iş haline getirir. Ancak, fiyatın asla göz ardı edemeyeceği kurallar vardır.





Küçülen Dalgalar Modelinin Temel İlkeleri

Borsa grafikleri gerçek durumu yansıtır ve istedikleri gibi olamaz. Başka bir deyişle, bir grafik (kimin kontrolünde olursa olsun) kesin olarak hiçbir tablo çizemez. Söylentiler olsa da... Rus rublesi grafiği... Birbiri ardına gelen ve giderek küçülen dalgaların sonsuza kadar devam etmesi mümkün değildir. Bir serideki art arda azalan dalgaların sayısı ne kadar çok olursa, azalma sona erdiğinde dalgalar o kadar uzun ve sürekli olur.





Şimdi doğrudan sistemimize geçelim ve her şey ilk başta planladığımız gibi gitmezse ne olacağını görelim. Serideki tüm işlemler, fiyat bize karşı hareket etmeye devam ederse kâr al veya piyasa fiyatında kapanmaya çalışır.





Birçok testin gösterdiği gibi, serideki sonraki işlemler daha büyük bir lotla açılırsa, ancak kâr alma noktasına ulaşmadan önce daha kısa bir mesafe kat etmeleri gerekiyorsa en iyi sonuç elde edilir. Serideki son işlem, trend yönünde açılır. Ve bu harika, çünkü gerçekten büyük bir trend yakaladıysanız, yüksek bir hacimle trendde kalmayı deneyebilir ve sonuç olarak büyük bir kâr elde edebilirsiniz. Evet, bu büyük bir risk, ancak risksiz X yoktur.





Sistemi bir araya getiriyor ve otomatikleştiriyoruz

Trend göstergesi olarak, şu anda RBTI derecelendirmesinde ilk sırada yer aldığı için AceTrend'i ele alacağız. Kâr alma ve lot büyüklüğünün yanı sıra pozisyonu geri çevireceğimiz mesafeyi seçme olanağı da ekleyeceğiz.





Geriye dönük test sonuçları etkileyici





Bu uzmana Eternal adını verdik ve tamamen yeni konseptlere dayanan bir gösterge kullanılarak oluşturulduğu için bu sistemden büyük umutluyuz. Sistem, yeni gerçek fiyat tekliflerinde inanılmaz bir kararlılığa sahip olmalı. Ayrıca bu sistemi gerçek bir hesapta test etmeye başladık ve sonuçlarını merakla bekliyoruz. Gerçeklik kontrolü gerçekten önemli!





Uzman sürümünün tamamen ücretsiz bir versiyonunu kullanarak testinize bizimle başlayabilirsiniz. Tek sınırlama, gerçek hesaplardaki minimum lot sayısıdır. Sonuçlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız ekibimiz çok memnun olacaktır. Ancak, önce strateji test aracında her şeyi kontrol etmeyi unutmayın.







