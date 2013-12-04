MetaTrader 5 和 MATLAB 交互

简介

我的第一篇文章《MetaTrader 4 与 MATLAB Engine（虚拟 MATLAB 机）交互》在 MQL 社区中引起了部分读者的关注。有些读者 (1Q2W3E4R5T) 甚至将此项目从 Borland 移植到 VS2008。然而时光荏苒（伤感但真实），MetaTrader 4 已不复存在并让位于使用 MQL5 的继任者 MetaTrader 5，MQL5 中引入了指针和动态内存。



由于这些创新，我们才有了编写与 MATLAB Engine 虚拟机交互的通用库以及将 MATLAB 生成的库直接与 MetaTrader 5 链接的机会。本文正是介绍这些功能。本文在逻辑上与前作接续，并更加彻底地阐述了 MetaTrader 5 和 MATLAB 间的交互问题。



为使本文涉及的内容对于尚未准备好的读者而言更容易理解，我们将文章分成了三部分：理论、参考和实践。“理论”部分将介绍 MQL5 和 MATLAB 中使用的数据类型，以及它们的相互转换。在“参考”部分，您将学习创建 DLL 所必需的函数的语言结构和语法。而在“实践”部分，我们将分析该交互的“陷阱”。



经验丰富的读者可跳过“理论”和“参考”部分，直接从“实践”部分开始。强烈要求其他读者在阅读“理论”和“参考”部分后再继续阅读“实践”部分。此外，“参考文献”部分提到的书籍也值得一读。



1. 理论

1.1 MATLAB 和 MQL5 中的数据类型

1.1.1 简单数据类型

我们开始吧。



首先，我们需要开始了解 MQL5 和 MATLAB 的内部世界。在大致检查变量类型后，我们得出结论，它们几乎是相同的：

MQL5

字节大小

最小值

最大值

MATLAB char

1

-128

127

Array int8/char

uchar

1

0

255

Array int8/char

bool

1

0（假）

1（真）

Array logical

short

2

-32768

32767

Array int16

ushort

2

0

65535

Array int16 int

4

-2147483648

2147483647

Array int32 uint

4

0

4294967295

Array int32 long 8

-9223372036854775808

9223372036854775807 Array int64 ulong 8

0

18446744073709551615

Array int64 float 4

1.175494351e-38

3.402823466e+38

Array single

double

8

2.225073858507201e-308

1.7976931348623158e+308

Array double



表 1. MATLAB 和 MQL5 中的数据类型



有一个主要的差异：MQL5 中的变量可以是简单变量也可以是复合（复杂）变量，而在 MATLAB 中，所有变量都是多维（复杂）的，也就是矩阵。您应始终牢记这一差异！

1.1.2 复杂数据类型

在 MQL5 中，有 4 种复杂数据类型：数组、字符串、结构和类。复杂数据类型是几个简单数据类型的集合，组合成一定长度的内存块。处理这种数据时，始终需要知道内存块的字节大小，或元素的数量（类除外）。我们只对数组和字符串感兴趣，因为提交类和 MQL5 结构至 MATLAB 是没有意义的。

当传递任意类型的数组时，您需要知道：类型（维度）和元素数量，这通过使用 ArraySize() 函数获得。应特别注意 MetaTrader 5 中的索引编排 - 通常它是向后的（即，第一个元素包含的数据比后面的元素包含的要新）。使用 ArrayIsSeries() 函数检查这一点。而 MATLAB 具有如下的索引编排：第一个元素包含的数据比后面的元素包含的要旧 - 因此，如果标志 AS_SERIES 为 TRUE，您必须在发送数组至 MATLAB 前将其“反转”。基于上述内容，我们得出以下观点：



“反转”数组对于 MQL5 程序“不可见”，字符类型的数组和二维数组除外 - 让它们保持不变。



反转对于 MATLAB 的所有数组“不可见”，并将 TRUE 分配给 AS_SERIES 标志，字符类型的数组和二维数组除外 - 让它们保持不变。

在 MQL5 程序中，在根据“向后”索引编排创建的每个数组中 AS_SERIES 标志必须为 TRUE，字符类型的数组和二维数组除外 - 让它们保持不变。

但这不是使用数组的唯一限制。当您使用多维数组（更正确的说法是矩阵）时，尤其是从 MATLAB，我们引入不超过二维数组的限制。此处 AS_SERIES 标志不能为 TRUE，因此这种数组没有“反转”。

不要忘记 MQL5 中的字符串不是字符类型元素的数组。因此，在传递字符串时会有一个小问题：在 MQL5 中，字符串使用 Unicode 编码，而 MATLAB 使用 ANSI 编码。因此，在您传递字符串前，应使用 StringToCharArray() 函数将字符串转换为 ANSI 字符的数组。反之亦然，如果您从 MATLAB 获得字符数组，使用 CharArrayToString() 函数对其进行转换（请参见表 2）。为避免混淆，我们约定：在 MQL5 程序中使用 Unicode 存储所有字符串，没有字符类型的数组。

1.2 MQL5 和 MATLAB 数据类型的比较

为了减少函数的数量和简化库算法，我们将通过自动转换减少类型的数量，自动转换不会影响数据的完整性。下表说明了数据类型从 MQL5 转换到 MATLAB 的规则：



MQL5

MatLab 对等物

char

uchar

Array char

bool

Array logical

short

ushort

int

uint

Array int32

long

ulong

Array int64* float

double

Array double

string

Array char，使用 StringToCharArray() <=> CharArrayToString() 函数



* 该类型的转换会损失精度。我们不会使用它，但您可以在您的程序中使用这种转换。

表 2. MQL5 和 MATLAB 数据类型的比较



现在，您已熟悉了 MQL5 和 MATLAB 中使用的数据类型。您知道数据传递中有哪些“陷阱”以及如何有效地避开它们。您还需了解 MATLAB Engine API 和熟悉 MATLAB Compiler 4。

2. MATLAB Engine API 参考、MATLAB Compiler 4 参考和 C++ 输入/输出库参考

本节介绍 MATLAB Engine API 最重要的函数、MATLAB Compiler 4 的功能以及 C++ 标准输入/输出库有用函数的数量。那么，我们开始吧。



2.1 MATLAB Engine API 和 MCR 函数

MATLAB Engine - 是其他程序使用 MATLAB 桌面的外部接口。它提供所有 MATLAB 包的全功能工作，没有任何限制。



虽然未在文档中明言，但用系统编程人员的话来说，它就是一个类似 PHP、MySQL 等的虚拟机，在 MetaTrader 4/5 和 MATLAB 之间提供一种简单和相对快速的方法来交换数据。

此连接外部程序和 MATLAB 包的方法是开发人员所推荐的。接口由六个函数组成：





- 此函数调用 MATLAB 桌面，其参数始终为 NULL，并返回一个指向桌面描述符的指针。

int exitCode = engClose(Engine *pEng) - 此函数关闭桌面，返回 MATLAB 桌面的剩余用户数量，其中：

Engine *pEng - 指向桌面描述符的指针。

mxArray *mxVector = mxCreateDoubleMatrix(int m, int n, int ComplexFlag) - 此函数创建 MATLAB 桌面的一个变量（矩阵），并返回指向该变量（矩阵）的指针，其中：

mxArray *mxVector - 指向矩阵变量的指针。

int m - 行数。

int n - 列数。

ComplexFlag - MetaTrader 4/5 mxREAL 复数的类型。

mxArray *mxVector - 指向矩阵变量的指针。

Engine *pEng - 指向桌面描述符的指针。

char *Name - MATLAB 桌面字符类型的变量名。

mxArray *mxVector - 指向矩阵变量的指针。

mxArray *mxVector - 指向矩阵变量的指针。

Engine *pEng - 指向桌面描述符的指针。

char *Name - MATLAB 桌面字符类型的变量名。

double *p - 指向双精度类型数组的指针。

mxArray *mxVector - 指向矩阵变量的指针。

Engine *pEng - 指向桌面描述符的指针。

char *Command - MATLAB 命令，字符类型字符串。

- 此函数用于销毁 MATLAB 矩阵，它是清除内存所必需的，其中：- 此函数发送变量至桌面。您不仅要创建 mxArray 类型的变量，还要把它们发送至 MATLAB，其中：- 此函数从桌面获取变量 - 是上一函数的逆函数。仅接受 mxArray 类型的变量，其中：- 此函数获取指向值数组的指针，它用于复制数据和 memcpy()（请参见章节 2.3“C++ 标准输入/输出库”），其中：- 此函数发送命令至 MATLAB 桌面，其中：

您可能已注意到，MATLAB Engine API 仅允许您创建双精度类型的 mxArray 结构。但该限制不会影响您的可能性，而是将影响库的算法。



MCR (MCR instance) - 是 MATLAB 包的特殊库，可运行 MATLAB 环境在任何计算机上生成的独立应用程序/公用库。请注意，即使您有完成的 MATLAB 包，您仍需通过运行位于 <MATLAB>\Toolbox\compiler\deploy\win32 文件夹的 MCRInstaller.exe 文件安装 MCR 库。因此，在调用由 MATLAB 环境创建的任何公用库函数前，您需要调用 MCR 初始化函数：



bool = mclInitializeApplication(const char **option, int count) – 如果 MCR 成功启动，返回 TRUE，否则返回 FALSE，其中：



const char **option - 选项字符串，与 mcc - R 中的类似；通常为 NULL

int count - 大小选项字符串，通常为 0。



在结束公用库工作时，您必须调用：

bool = mclTerminateApplication(void) - 如果 MCR 成功关闭，返回 TRUE。





2.2 MATLAB Compiler 4

MATLAB Compiler 允许您从 M 函数创建以下内容：

独立应用程序，即使未安装 MATLAB 亦可运行。

C/C++ 共享库，无需在终端用户系统上安装 MATLAB 即可使用。

Compiler 支持 MATLAB 的大部分命令和包，但不是全部。有关限制的完整列表可在 MATLAB 网站上找到。该方法允许您创建 MetaTrader 5 和 MATLAB 的“软件独立包”，但相比 MATLAB Engine，它要求您是训练有素的编程人员并对编译有深刻的认识。



MATLAB Compiler 至少需要下列之一的 C/C++ 编译器：

Lcc C（通常由 MATLAB 自带）。它只是 C 编译器。

Borland C++，版本 5.3、5.4、5.5、5.6。

Microsoft Visual C/C++，版本 6.0、7.0、7.1。

相比前任，MATLAB Compiler 4 仅生成接口代码（包装程序），即不会将 m 函数转换为二进制或 C/C++ 代码，但它创建基于组件技术文件 (CTF) 技术的特殊文件，包含了支持 m 函数所需的各种包的集成。MATLAB Compiler 还使用唯一的（不重复的）1024 位密钥对该文件进行了加密。

现在我们来讨论 MATLAB Compiler 4 的工作算法，忽略此问题将在编译时导致许多愚蠢的错误：



依赖性分析 - 在此阶段确定编译的 m 函数依赖的所有函数、MEX 文件和 P 文件。 建立存档 - 创建并加密及压缩 CTF 文件。 生成包装程序的对象代码 - 在此阶段创建组件所需的所有源代码： 在命令行中指定的 m 函数的 C/C++ 接口代码 (NameFile_main.c)。

组件文件 (NameFile_component.dat)，包含执行 m 代码所需的所有信息（包含加密密钥和存储于 CTF 文件的路径）。 C/C++ 转换。在此阶段，C/C++ 源代码被编译为目标文件。 链接。项目构建的最终阶段。

当您熟悉了 MATLAB Compiler 算法行为，接下来您需要更多地了解键，以便在使用编译器 (mcc) 时有详细的操作计划：

键

用途

a filename

将 <filename> 文件添加至档案，确定要添加至 CTF 档案的文件

l

生成函数库的宏

N

清除所有路径，必要的最小目录集除外

p <directory>

根据过程添加转换路径。需要 -N 键。

R -nojvm

取消 MCR 选项（MATLAB 组件运行时，请参见 MATLAB 帮助）

W

管理函数包装程序的创建

lib

创建初始化和完成函数

main

创建 main() 函数的 POSIX 壳

T

指定输出阶段

codegen

为独立应用程序创建包装程序代码

compile:exe

与 codegen 等同

compile:lib

为公共 DLL 创建包装程序代码

link:exe

与 compile:exe 加上链接等同

link:lib

与 compile:exe 加上链接等同



表 3. Matlab mcc 编译器（版本 4）的键



表 3 包含可能会在解决典型问题时用到的基本键。要获得更多帮助，请使用 MATLAB 命令 help mcc 或 doc mcc。

我们必须熟悉 MATLAB 链接器，以下是主要的键 (mbuild)：



键

用途

-setup

在交互模式下，未来调用 mbuild 时默认使用的编译器选项文件的定义

-g

创建含调试信息的程序。将 DEBUGFLAGS 添加到文件末尾。

-O

优化对象代码



表 4. Matlab mbuild 链接器（版本 4）的键

表 4 列出了主要的键。要获得更多信息，请使用 help mbuild 或 doc mbuild 命令。

使用标准输入/输出库提供正确的数据复制。它的使用将使您从程序设计阶段生成的“愚蠢”错误中解放出来（例如：很多新手编程人员仅复制指针到内存块而不是复制整个内存块）。就整个输入/输出库而言，我们只对其中的一个函数感兴趣：



void *pIn = memcpy(void *pIn, void *pOut, int nSizeByte) – 此函数从 pOut 复制（克隆）变量/数组至 pIn，复制大小为 nSizeByte 字节，其中：



void *pIn - 指向复制目的地数组的指针。

void *pOut - 指向复制目标的数组的指针。

int nSizeByte - 待复制数据的大小，该大小不能超出 pIn 数组的大小，否则将发生内存访问错误。

3. 实践

至此我们已完成了理论部分，接下来我们继续实现 MetaTrader 5 和 MATLAB 的交互。



您可能已经猜到了，我们有两种方法来实现交互：使用 MATLAB Engine 虚拟机和使用 MATLAB Compiler 生成的库。首先，我们来讨论一种简单、快速和通用的交互方法 - 通过 MATLAB Engine。



这部分文章必须从头到尾阅读，虽然两种交互方法存在表面上的差异，但它们的语言结构具有相同的原理和相似的语法，并且从简单的示例中我们更容易学到新的知识。

3.1 开发 MetaTrader 5 和 MATLAB Engine 交互的通用库

此交互方法算不上简洁和快速，但它是最可靠的，并且涵盖了整个 MATLAB 包。当然，我们应该指出最终模型开发的速度。开发的实质是为 MetaTrader 4/5 和 MATLAB Engine 交互编写通用库包装程序。之后，MetaTrader 4/5 脚本/指标/EA 交易可管理 MATLAB 虚拟桌面。而整个数学算法可作为字符串存储在 MQL 程序中，因此您可以用它来保护您的知识产权（更多详情，请参见《开发人员如何保护自己》一文）。它也可以存储在 <MetaTrader 5>\MQL5\Libraries 文件夹的 m 函数或 P 函数单独文件中。

这种交互可能的应用领域：



测试或展示“数学模型/理念”而无需编写复杂程序（知识产权的保护可在 MQL 程序中通过 MATLAB 包进行 - 使用 P 函数）。

使用 MATLAB 的所有功能编写复杂数学模型。

适用于所有不打算发布他们的脚本/指标/EA 交易的人员。

我们继续。我希望您已阅读章节“1.1 MATLAB 和 MQL5 中的数据类型”、“1.2 MQL5 和 MATLAB 数据类型的比较”、“2.1 MATLAB Engine API 和 MCR 函数”以及“2.3 C++ 标准输入/输出库”，因为我们不会再停下来对前面讲述的内容进行分析。请仔细查看下面的功能块示意图，该示意图说明了未来库的算法：

图 1. 库算法的功能块示意图



如图 1 所示，库主要由三大功能块组成。考虑一下它们各自的用途：

MQL5 功能块，发送/接收数据的初步准备：

反转数组。 类型转换。 字符串编码转换。

C/C++ 功能块：

将数组转换为 mxArray 结构。 传递 MATLAB Engine 命令。

MATLAB Engine 功能块 - 计算系统。

我们现在来讨论算法。我们将从 MQL5 功能块开始。细心的读者已注意到，它的重点是实施章节“MATLAB 和 MQL5 中的数据类型”中编写的内容。如果您跳过了该部分内容，您将很难理解为什么所有这些是必要的。



mlInput <variable_type> 函数的算法几乎是相同的。我们使用 mlInputDouble() 函数来讨论它的工作情况，前者为 MATLAB 虚拟机提供 double 类型的变量的输入。



原型请见此处：



bool mlInputDouble(double &array[],int sizeArray, string NameArray)，其中：



array - double 类型变量或数组的引用。



- 类型变量或数组的引用。 sizeArray - 数组大小（元素数量，而非字节数！）。



- 数组大小（元素数量，而非字节数！）。 NameArray - 字符串，包含 MATLAB 虚拟机的唯一变量名（名称必须符合 MATLAB 的要求）。



算法：

使用 StringToCharArray() 函数将 NameArray 字符串转换为 char 数组。 使用 ArrayIsSeries() 函数 检查 索引类型。如果索引类型正确 - 将值传递到 mlxInputDouble() 函数。

时序数组的其他索引： “反转”数组并将值传递到 mlxInputDouble() 函数。

结束函数，将返回的值传递到 mlxInputDouble() 函数。

mlGet <variable_type> 函数的算法几乎是相同的。我们使用 mlGetDouble() 函数来讨论它的工作情况，前者从 MATLAB 虚拟机返回 double 类型的变量。



原型请见此处：



int mlGetDouble(double &array[],int sizeArray, string NameArray)，其中：



array - double 类型变量或数组的引用。



- 类型变量或数组的引用。 sizeArray - 数组大小（元素数量，而非字节数！）。



- 数组大小（元素数量，而非字节数！）。 NameArray - 包含 MATLAB 虚拟机的唯一变量名的字符串。



算法：

使用 StringToCharArray() 函数将 NameArray 字符串转换为 char 数组。 使用 mlxGetSizeOfName() 函数获得数组的大小。 如果 大小 大于零 ，使用 ArrayResize() 函数分配接收数组所需的大小，获取 mlxGetDouble() 的数据，返回数组大小。

大小 ，使用 ArrayResize() 函数分配接收数组所需的大小，获取 的数据，返回数组大小。 如果 大小为 零 ，返回错误，即 NULL 值。

就是这样！mlGetInt() 和 mlGetLogical() 函数生成类型 double ->; int/bool 的“影子”转换。为此，这些函数在其主体内创建一个临时内存缓冲区。这是一种强制措施，因为遗憾的是，MATLAB API 不允许为 double 以外的数据类型创建 mxArray 结构。然而，这并不意味着，MATLAB 仅仅只操作 double 类型。

C/C++ 功能块要简单得多 - 它应提供从 double 类型到 mxArray 结构的数据转换。这通过 mxCreateDoubleMatrix()、mxGetPr() 和 memcpy() 函数完成。然后，它使用 engPutVariable() 函数将数据传递至 MATLAB 虚拟机，而提取数据则是使用 engGetVariable() 函数。再次注意具有前缀 Int 和 Logical 的函数 - 如功能块示意图中所示，它们没有直接与 MATLAB 交互，而是通过 mlxInputDouble/mlxGetDouble 和 mlxInputChar() 函数进行。它们行为的算法十分简单：调用 mlxInputDouble/mlxGetDouble 函数 - 将值作为 double(!) 输入/输出并发送“影子”MATLAB 命令以通过 mlxInputChar() 函数转换数据类型。

MATLAB Engine 功能块就更加简单了。它仅提供数学函数。它的行为取决于您的命令和 m/p 函数。

至此，项目的所有“细节”均一览无余，是时候处理项目构建了。



而这种构建从创建主库开始 - 在我们的示例中就是 C/C++ 功能块。为此，在任意 ANSI 文本编辑器（Notepad、Bred 等）中，创建扩展名为 DEF 的文件。此文件的名称最好由拉丁字符组成并不含空格和标点，否则您将“听到”编译器的许多“谀辞”...该文件提供您函数的性能。如果此文件缺失，C/C++ 编译器将创建自己的“外来名称”以导出函数。



该文件包含：LIBRARY - 控制字，LibMlEngine - 库名称，EXPORTS - 第二控制字，然后是函数的名称。您可能已经知道，导出函数的名称不能包含空格和标点。下面是来自 MATLABEngine.zip 档案的 DllUnit.def 文件的文本：

LIBRARY LibMlEngine

EXPORTS

mlxClose

mlxInputChar

mlxInputDouble

mlxInputInt

mlxInputLogical

mlxGetDouble

mlxGetInt

mlxGetLogical

mlxGetSizeOfName

mlxOpen

至此，我们有了项目的第一个文件。现在，我们打开 Windows Explorer 并转到 "<MATLAB>\Extern\include" 文件夹。将 engine.h 文件（MATLAB 虚拟机的头文件）复制到您建立项目的文件夹（如果不这样做，在编译阶段您需要手动指定文件路径）。



现在是创建 C/C++ 功能块的时候了。我们不会在文章中给出程序的完整源代码，读者可在 MATLABEngine.zip 中找到该文件（DllUnit.cpp，已详细注释）。请注意，最好使用 __stdcall 转换创建函数 - 即，参数通过堆栈传递，函数清除堆栈。此标准对于 Win32/64 API 而言是“原生”的。



考虑如何声明函数：



extern "C" __declspec(dllexport) <variable_type> __stdcall Function(<type> <name>)



extern "C" __declspec(dllexport) - 告诉 C++ 编译器函数为外部函数。 <variable_type> - 返回变量的类型，可能是：void、bool、int、double、复合类型（不仅为 Dll 所熟知，也为调用程序所熟知）和指针。 __stdcall - 声明传递参数至函数和返回，它是 Win32/64 API 的一个标准。 Funcion - 您的函数名称。 <type> <name> - 输入变量的类型和名称，变量的最大数量为 64。



该主题在《如何交换数据：10 分钟为 MQL5 创建 DLL》一文中已详细论述。

C/C++ 功能块构建：为此您需要包含标准输入/输出库并将下述文件添加至项目（在您的编译器中：Project->Add Project）：

DllUnit.def 在 <MATLAB>\Extern\lib\<win32/64>\<compiler>\ 文件夹中，其中：

<MATLAB> - MATLAB 主文件夹。

<win32/64> - 用于 32 位操作系统的 win32 文件夹，或用于 64 位操作系统的 win64 文件夹。

<compiler> - 用于 Borland C/C++ 版本5-6 的 "borland" 文件夹，用于 Microsoft Visual C++ 的 "microsoft" 文件夹： libeng.lib

libmx.lib

一个如下所述的常见问题可能会出现：“我有不同版本的编译器，或列表中没有这种编译器！（没有这些文件的情形十分少见）”。我们来看一下如何手动创建公用库。我们将考虑在 Visual C++ 和 Borland C++ 中它是如何实现的：



在 FAR 中打开 <MATLAB>\Bin\<win32/64> 文件夹，其中：

<MATLAB> - MATLAB 主文件夹。

<win32/64> - 用于 32 位操作系统的 win32 文件夹，或用于 64 位操作系统的 win64 文件夹。 对于 Borland C++ ，输入：implib libeng.lib libeng.dll。对于 libmx.dll 也是一样。 对于 Visual C++ ，输入：lib libeng.dll。对于 libmx.dll 也是一样。 其他编译器 ：任何编程语言的任何编译器必须具有该实用程序 - 库管理器，通常这是一个控制台程序 <compiler _folder>\bin\*lib*.exe。



顺便一提，我忘了提醒读者 - 切勿尝试将 64 位 LIB 用于 32 位编译器。 首先，在编译器帮助中查看是否支持 64 位寻址。如果不支持，查找 32 位 MATLAB DLL 或选择其他 C/C++ 编译器。编译后，我们得到一个库，应位于 terminal_folder\MQL5\Libraries 文件夹中。



我们现在讨论 MQL 功能块。运行 MetaEditor，单击 "New"（新建），按图 2 和图 3 中所示步骤操作：

图 2. MQL5 向导：创建库



图 3. MQL5 向导：库的一般属性

现在，Wizard MQL5 已创建模板，我们继续对其进行编辑：

1. 说明函数导入：

#import "LibMlEngine.dll" void mlxClose( void ); bool mlxOpen( void ); bool mlxInputChar( char &CharArray[]); bool mlxInputDouble( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); bool mlxInputInt( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); bool mlxInputLogical( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetDouble( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetInt( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetLogical( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetSizeOfName( char &CharNameArray[]); #import

请注意，在 MQL 5 中您有两种方式传递“指针”： void NameArray[] ；// 此从数据传递的方法仅允许您读取数据。然而，如果您尝试使用该引用“编辑其内容”，将产生内存访问错误（在最理想的情况下，MetaTrader 5 将在 SEH 框架中静静地处理错误，但我们 尚未编写 SEH 框架，因此我们甚至可以忽略错误的原因）。

；// 此从数据传递的方法仅允许您读取数据。然而，如果您尝试使用该引用“编辑其内容”，将产生内存访问错误（在最理想的情况下，MetaTrader 5 将在 SEH 框架中静静地处理错误，但我们 SEH 框架，因此我们甚至可以忽略错误的原因）。 void& NameArray[]；// 此传递方法允许您读取和编辑数组内容，但必须保留数组大小。 如果函数未接收或传递参数，始终指定 void 类型。



2. 我们没有说明 MQL 功能块的所有函数，读者可以在 MATLABEngine.zip 中找到 MatlabEngine.mq5 源代码。



因此，我们将详细讨论 MQL5 中外部函数的声明和定义。

bool mlInputChar( string array) export { }

如示例中所示，函数的声明和定义结合在一起。在此情形中，我们将名为 mlInputChar() 的函数声明为外部函数 (export)，它返回 bool 类型的值并接收数组字符串作为参数。现在编译...



至此我们已完成并编译了库的最后一个功能块，是时候在真实条件下对其进行测试了。



为此，编写一个简单的测试脚本（或从 MATLABEngine.zip 获得，文件：TestMLEngine.mq5）。



脚本代码简单并附有详实的注释：

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru" #property version "1.00" #import "MatlabEngine.ex5" bool mlOpen( void ); void mlClose( void ); bool mlInputChar( string array); bool mlInputDouble( double &array[], int sizeArray, string NameArray); bool mlInputInt( int &array[], int sizeArray, string NameArray); int mlGetDouble( double &array[], string NameArray); int mlGetInt( int &array[], string NameArray); bool mlInputLogical( bool &array[], int sizeArray, string NameArray); int mlGetLogical( bool &array[], string NameArray); int mlGetSizeOfName( string strName); #import void OnStart () { double dTestOut[]; int nTestOut[]; bool bTestOut[]; double dTestIn[] = { 1 , 2 , 3 , 4 }; int nTestIn[] = { 9 , 10 , 11 , 12 }; bool bTestIn[] = {true, false, true, false}; int nSize= 0 ; string strComm= "clc; clear all;" ; string strA = "A" ; string strB = "B" ; string strC = "C" ; if (mlOpen()==true) { printf ( "MATLAB has been loaded" ); } else { printf ( "Matlab ERROR! Load error." ); mlClose(); return ; } if (mlInputChar(strComm)==true) { printf ( "Command line has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! Passing the command line error" ); if (mlInputDouble(dTestIn, ArraySize (dTestIn),strA)==true) { printf ( "Variable of the double type has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! When passing string of the double type" ); if ((nSize=mlGetDouble(dTestOut,strA))> 0 ) { int ind= 0 ; printf ( "Variable A of the double type has been got into MATLAB, with size = %i" ,nSize); for (ind= 0 ; ind<nSize; ind++) { printf ( "A = %g" ,dTestOut[ind]); } } else printf ( "ERROR! Variable of the double type double hasn't ben got" ); if (mlInputInt(nTestIn, ArraySize (nTestIn),strB)==true) { printf ( "Variable of the int type has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! When passing string of the int type" ); if ((nSize=mlGetInt(nTestOut,strB))> 0 ) { int ind= 0 ; printf ( "Variable B of the int type has been got into MATLAB, with size = %i" ,nSize); for (ind= 0 ; ind<nSize; ind++) { printf ( "B = %i" ,nTestOut[ind]); } } else printf ( "ERROR! Variable of the int type double hasn't ben got" ); if (mlInputLogical(bTestIn, ArraySize (bTestIn),strC)==true) { printf ( "Variable of the bool type has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! When passing string of the bool type" ); if ((nSize=mlGetLogical(bTestOut,strC))> 0 ) { int ind= 0 ; printf ( "Variable C of the bool type has been got into MATLAB, with size = %i" ,nSize); for (ind= 0 ; ind<nSize; ind++) { printf ( "C = %i" ,bTestOut[ind]); } } else printf ( "ERROR! Variable of the bool type double hasn't ben got" ); mlClose(); }

如脚本所示，我们输入值然后获取值。然而，相比在 MetaTrader 4 中我们需要在设计阶段知道缓冲区的大小，MetaTrader 5 则无此必要，因为我们使用动态缓冲区。



现在，您已完全理解了 MATLAB 虚拟机，可以开始使用 MATLAB 环境中内置的 DLL。



3.2 构建/使用 MATLAB Compiler 4 生成 DLL 的技术指南

在上一节中，我们讨论了如何创建与 MATLAB 包通用交互的库。然而，这种方法有一个缺点 - 它需要来自终端用户的 MATLAB 包。这一限制在软件成品的分发中造成了很多困难。这是 MATLAB 数学包具有内置编辑器的原因之所在，它允许您创建独立于 MATLAB 包的“独立应用程序”。我们来看看该编译器。



例如，考虑一个简单的指标 - 移动平均线 (SMA)。通过添加神经网络滤波器 (GRNN) 使其稍稍升级，该滤波器可用于平滑“白噪点”（随机猝发）。将新的指标命名为 NeoSMA，将滤波器命名为 GRNNFilter。

因此我们具有两个 m 函数，我们希望创建这两个函数的可从 MetaTrader 5 调用的 DLL。



请记住，MetaTrader 5 在下面的文件夹中搜索 DLL。

<terminal_dir>\MQL5\Libraries

<terminal_dir>

当前文件夹

系统文件夹 <windows_dir>\SYSTEM32

<windows_dir>

在系统环境变量中列示的目录。

因此，将两个 m 函数（NeoSMA.m 和 GRNNFilter.m）放入这些目录的其中之一，我们将在此建立 DLL。我要提请您注意放置的事实，因为这不是偶然的。细心的读者已经知道 MATLAB 编译器的特性 - 在编译时保存路径（请参见“2.2 MATLAB Compiler 4”）。



在您编译项目前，您必须配置编译器。为此，请遵循下述步骤：

在 MATLAB 命令行中输入：mbuild -setup 按 "y" 以确认在您的系统中找到安装的 C/C++ 兼容编译器。 选择标准 Lcc-win32 C 编译器。 按 "y" 以确认选择的编译器。

图 4. 编译项目



现在，我们已经准备好转向 m 函数的编译过程。



为此，输入：

mcc -N -W lib:NeoSMA -T link:lib NeoSMA.m GRNNFilter.m



键的解释如下：



-N - 跳过所有不必要的路径

-W lib:NeoSMA - 告诉编译器 NeoSMA 是库的名称

-T link:lib - 告诉编译器使用链接创建公用库

NeoSMA.m and GRNNFilter.m - m 函数名称



现在我们来看看编译器创建的内容：



mccExcludedFiles.log - 包含编译器操作的日志文件

NeoSMA.c - C 版本的库（包含 C 代码的包装程序）

NeoSMA.ctf - CTF 文件（请参见章节 “2.2 MATLAB Compiler 4” ）

） NeoSMA.h - 头文件（包含库、函数、常量的声明）

NeoSMA.obj - 目标文件（源文件包含机器代码和伪代码）

NeoSMA.exports - 导出的函数名称

NeoSMA.dll - 用于进一步链接的 Dll

NeoSMA.lib - 在 C/C++ 项目中使用的 Dll

NeoSMA_mcc_component_data.c - C 版组件（用于和 CTF 文件兼容，包含路径等）

NeoSMA_mcc_component_data.obj - 目标版组件（包含机器代码和伪代码的源文件）；



那么，我们严格按照其内部结构来处理 DLL。它包含（仅基本函数）：



任意 DLL 的主函数 - BOOL WINAPI DllMain()，处理（根据 Microsoft 规范）DLL 中出现的事件：DLL 加载到进程的地址空间，创建新的流，删除流并从内存卸载 Dll。 DLL 初始化/取消初始化服务函数：BOOL <NameLib>Initialize(void)/void <NameLib>Terminate(void) - 需要在使用库函数前以及在使用结束时用于启动/卸载数学工作环境。 Exported m-functions – void mlf<NameMfile>(int <number_of_return_values>，mxArray **<return_values>，mxArray *<input_values>, ...)，其中：

<number_of_return_values> - 返回变量的数量（请勿与数组大小等混淆）。

mxArray **<return_values> - mxArray 结构的地址，m 函数工作的结果将返回此处。

mxArray *<input_values> - 指向 m 函数输入变量的 mxArray 结构的指针。

如您所见，导出的 m 函数包含地址和指向 mxArray 结构的指针，且您无法从 MetaTrader 5 直接调用这些函数，因为 MetaTrader 5 不认识此类型的数据。我们没有对 MetaTrader 5 中的 mxArray 结构进行说明，因为 MATLAB 开发人员不保证它不会随时间改变，甚至在产品的同一版本内也是如此，因此您需要编写一个简单的 DLL 适配器。



它的功能块示意图如下所示：

图 5. DLL 适配器功能块示意图



DLL 右侧的内容与 MATLAB Engine 十分相似，因此我们不再分析其算法，而是直接考虑代码。为此，在您的 C/C++ 编译器中创建两个小文件：

nSMA.cpp（从 DllMatlab.zip）：

#include <stdio.h> #include <windows.h> #include "mclmcr.h" #include "NEOSMA.h" extern "C" __declspec(dllexport) bool __stdcall IsStartSMA( void ); extern "C" __declspec(dllexport) bool __stdcall nSMA( double *pY, int nSizeY, double *pIn, int nSizeIn, double dN, double dAd); mxArray *TempY; mxArray *TempIn; mxArray *TempN; mxArray *TempAd; bool bIsNeoStart; int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void * lpReserved) { switch (reason) { case DLL_PROCESS_ATTACH: bIsNeoStart = false; TempY = 0 ; TempN = 0 ; TempIn = 0 ; TempAd = 0 ; break ; case DLL_PROCESS_DETACH: NEOSMATerminate(); if (TempY != NULL ) mxDestroyArray(TempY); if (TempN != NULL ) mxDestroyArray(TempN); if (TempIn != NULL ) mxDestroyArray(TempIn); if (TempAd != NULL ) mxDestroyArray(TempAd); mclTerminateApplication(); } return 1 ; } bool __stdcall IsStartSMA( void ) { if (bIsNeoStart == false) { if (!mclInitializeApplication( NULL , 0 ) ) { MessageBoxA( NULL , (LPSTR) "Can't start MATLAB MCR!" , (LPSTR) "MATLAB DLL: ERROR!" , MB_OK | MB_ICONSTOP ); return false; } else { bIsNeoStart = NEOSMAInitialize(); }; }; return bIsNeoStart; } bool __stdcall nSMA( double *pY, int nSizeY, double *pIn, int nSizeIn, double dN, double dAd) { if (TempN == NULL ){ TempN = mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL);} else { mxDestroyArray(TempN); TempN= mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL); }; if (TempIn == NULL ){ TempIn = mxCreateDoubleMatrix( 1 , nSizeIn, mxREAL);} else { mxDestroyArray(TempIn); TempIn= mxCreateDoubleMatrix( 1 , nSizeIn, mxREAL); }; if (TempAd == NULL ){ TempAd = mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL);} else { mxDestroyArray(TempAd); TempAd= mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL); }; memcpy(( char *)mxGetPr(TempIn), ( char *) pIn, (nSizeIn)* 8 ); memcpy(( char *)mxGetPr(TempN), ( char *) &dN, 8 ); memcpy(( char *)mxGetPr(TempAd), ( char *) &dAd, 8 ); if (mlfNeoSMA( 1 , (mxArray **)TempY, (mxArray *)TempIn, (mxArray *)TempN , (mxArray *)TempAd) == false) return false; memcpy(( char *) pY, ( char *)mxGetPr(TempY), (nSizeY)* 8 ); mxDestroyArray((mxArray *)TempY); TempY = 0 ; mxDestroyArray((mxArray *)TempN); TempN = 0 ; mxDestroyArray((mxArray *)TempIn); TempIn = 0 ; mxDestroyArray((mxArray *)TempAd); TempAd = 0 ; return true; }

nSMA.def（从 DllMatlab.zip）：

LIBRARY nnSMA

EXPORTS

IsStartSMA

nSMA





在您的 C/C++ 编译器中构建项目：为此您需要包含标准输入/输出库并将下述文件添加至项目（在您的编译器中：Project->Add Project）：



nSMA.def 在 <MATLAB>\Extern\lib\<win32/64>\<compiler>\ 文件夹中，其中：

<MATLAB> - MATLAB 主文件夹。

<win32/64> - 用于 32 位操作系统的 win32 文件夹，或用于 64 位操作系统的 win64 文件夹。

<compiler> - 用于 Borland C/C++ 版本5-6 的 "borland" 文件夹，用于 Microsoft Visual C++（我有版本 6 的文件）的 "microsoft" 文件夹： libmx.lib mclmcr.lib NeoSMA.lib - 手动创建（请参见章节“3.1 开发 MetaTrader 5 和 MATLAB Engine 交互的通用库”）。

在本节的最后，我想和大家讨论在移动项目至未安装 MATLAB 的其他计算机时所需的文件。



下面是文件列表以及目标计算机上的路径：

MCRInstaller.exe 任意文件夹（MCR 安装程序）

extractCTF.exe 任意文件夹（用于 MCR 安装程序）

MCRRegCOMComponent.exe 任意文件夹（用于 MCR 安装程序）

unzip.exe 任意文件夹（用于 MCR 安装程序）

NeoSMA.dll <terminal_dir>\MQL5\Libraries

NeoSMA.ctf <terminal_dir>\MQL5\Libraries

nnSMA.dll <terminal_dir>\MQL5\Libraries



许多高级编程人员已经猜到，明智的做法是使用安装程序 (SETUP)。网上有很多这样的程序，包括免费版本。



现在我们需要在 MetaTrader 5 中测试该 DLL。为此我们将编写一个简单的脚本（来自 DllMatlab.zip 的 TestDllMatlab.mq5）：

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "nav_soft@mail.ru" #property version "1.00" #import "nnSMA.dll" bool IsStartSMA( void ); bool nSMA( double &pY[], int nSizeY, double &pIn[], int nSizeIn, double dN, double dAd); #import datetime Time[]; double Price[]; double dNeoSma[]; void OnStart () { int ind= 0 ; if (IsStartSMA()==true) { CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 301 ,Time); ArraySetAsSeries (Time,true); CopyOpen ( Symbol (), 0 , 0 , 300 ,Price); ArraySetAsSeries (Price,true); ArrayResize (dNeoSma, 300 , 0 ); if (nSMA(dNeoSma, 300 ,Price, 300 , 1 , 2 )==false) return ; ArraySetAsSeries (dNeoSma,true); for (ind= 0 ; ind< ArraySize (dNeoSma);ind++) { DrawPoint( IntegerToString (ind, 5 , '-' ),Time[ind],dNeoSma[ind]); } } } void DrawPoint( string NamePoint, datetime x, double y) { ObjectCreate ( 0 ,NamePoint, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_TIME , x); ObjectSetDouble ( 0 , NamePoint, OBJPROP_PRICE , y); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_ARROWCODE , 173 ); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_COLOR , Red ); }

总结



至此您已了解如何创建 MetaTrader 5 和 MATLAB 交互的通用库，以及如何连接 MATLAB 环境内置的 DLL。还需要说明的是 MetaTrader 5 和 MATLAB 交互的接口，只是这已超出了本文的范围。我们已详细讨论了本文的主题。我选择的是最有效的交互方式，无需特殊类型的“适配器”。当然，您也可以选择其他的方式，例如 .NET 技术 - 《如何使用 WCF 服务从 MetaTrader 5 导出报价至 .NET 应用程序》。



很多读者可能会问：到底选择哪种方法？答案很简单 - 两种，因为在数学模型的设计/调试阶段，对速度没有什么要求。但您编程时会需要 MATLAB 的全部能力而无需“特殊生产成本”。当然，MATLAB Engine 在此可提供大量帮助。然而，当数学模型经过调试并使用就绪时，系统将对速度和多任务处理（指标和/或交易系统在多个价格图表上工作）提出要求 - 毫无疑问，此时您需要内置于 MATLAB 环境的 DLL。



但这一切并不是强迫您按部就班。对于这个问题，每个人都会给出自己的答案，这主要取决于“编程成本”相对于项目规模（指标和/或交易系统用户的数量）的比例。为一两个用户在 MATLAB 环境中创建 Dll 是没有意义的（在两台计算机上安装 MATLAB 要更简单）。

许多熟悉 MATLAB 的读者可能会问：为什么需要这些？MQL5 已经有了数学函数！答案是，使用 MATLAB 可轻松地实施您的数学理念，下面列出的是众多可能性中的一小部分：

指标和/或手工操作交易系统中的模糊逻辑的动态算法

手工操作交易系统中的动态遗传算法（动态策略测试程序）

指标和/或手工操作的交易系统中的动态神经网络算法

三维指标

非线性管理系统仿真



因此，一切尽在您的掌握之中，并且不要忘了：“数学始终是科学的皇后”，而 MATLAB 包是您的科学计算器。



参考文献