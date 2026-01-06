СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy
Lerato Silokwane

VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy

Lerato Silokwane
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 77%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
104 (65.82%)
Убыточных трейдов:
54 (34.18%)
Лучший трейд:
286.42 USD
Худший трейд:
-319.27 USD
Общая прибыль:
2 156.33 USD (65 226 pips)
Общий убыток:
-1 270.67 USD (11 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (613.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
613.50 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
28.22%
Макс. загрузка депозита:
35.61%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
103 (65.19%)
Коротких трейдов:
55 (34.81%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
5.61 USD
Средняя прибыль:
20.73 USD
Средний убыток:
-23.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-58.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.27 USD (1)
Прирост в месяц:
1.99%
Годовой прогноз:
24.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.88 USD
Максимальная:
357.56 USD (19.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.93% (363.68 USD)
По эквити:
0.22% (4.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 59
USDCHF 24
GBPUSD 16
AUDUSD 12
USDJPY 10
QUAL 9
EURUSD 8
NI225 5
AUDJPY 4
NDX 3
STOXX50E 2
GDAXI 2
XAUUSD 1
AUS200 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 278
USDCHF -38
GBPUSD 82
AUDUSD -8
USDJPY 139
QUAL 88
EURUSD -12
NI225 -14
AUDJPY 28
NDX 455
STOXX50E -26
GDAXI -85
XAUUSD -1
AUS200 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 1.4K
USDCHF 398
GBPUSD 1.4K
AUDUSD -163
USDJPY 4.2K
QUAL 837
EURUSD -279
NI225 176
AUDJPY 222
NDX 4.7K
STOXX50E -206
GDAXI -3.7K
XAUUSD -13
AUS200 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +286.42 USD
Худший трейд: -319 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +613.50 USD
Макс. убыток в серии: -58.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Darwinex-Live
1.65 × 2367
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.46 × 28
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 18...
VUZ - Adaptive Bond Correlation Strategy

This signal powers the VUZ Darwin on Darwinex. It utilizes a quantitative inter-market strategy that trades Major FX pairs based on their correlation with US Treasury Bonds (TLT).

Key Strategy Features:

  • Dual-Engine Logic: Combines hourly and daily execution algos for time-diversification.

  • Self-Optimizing: The algorithm performs a live "walk-forward" optimization before every trade to select the best parameters for the current market.

  • Regime Filtering: Integrated volatility and trend filters prevent trading when current market conditions deviate from historical probabilities.

  • Risk Management: Strict fixed-fractional risk per trade.


Нет отзывов
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 12:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.67% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 34 days
