信号 / MetaTrader 5 / VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy
Lerato Silokwane

VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy

Lerato Silokwane
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 77%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
158
盈利交易:
104 (65.82%)
亏损交易:
54 (34.18%)
最好交易:
286.42 USD
最差交易:
-319.27 USD
毛利:
2 156.33 USD (65 226 pips)
毛利亏损:
-1 270.65 USD (11 541 pips)
最大连续赢利:
8 (613.50 USD)
最大连续盈利:
613.50 USD (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
7.21%
最大入金加载:
35.61%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.48
长期交易:
103 (65.19%)
短期交易:
55 (34.81%)
利润因子:
1.70
预期回报:
5.61 USD
平均利润:
20.73 USD
平均损失:
-23.53 USD
最大连续失误:
5 (-58.02 USD)
最大连续亏损:
-319.27 USD (1)
每月增长:
1.99%
年度预测:
24.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.88 USD
最大值:
357.56 USD (19.47%)
相对跌幅:
结余:
21.93% (363.68 USD)
净值:
0.22% (4.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SP500 59
USDCHF 24
GBPUSD 16
AUDUSD 12
USDJPY 10
QUAL 9
EURUSD 8
NI225 5
AUDJPY 4
NDX 3
STOXX50E 2
GDAXI 2
XAUUSD 1
AUS200 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 278
USDCHF -38
GBPUSD 82
AUDUSD -8
USDJPY 139
QUAL 88
EURUSD -12
NI225 -14
AUDJPY 28
NDX 455
STOXX50E -26
GDAXI -85
XAUUSD -1
AUS200 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 1.4K
USDCHF 398
GBPUSD 1.4K
AUDUSD -163
USDJPY 4.2K
QUAL 837
EURUSD -279
NI225 176
AUDJPY 222
NDX 4.7K
STOXX50E -206
GDAXI -3.7K
XAUUSD -13
AUS200 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +286.42 USD
最差交易: -319 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +613.50 USD
最大连续亏损: -58.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Darwinex-Live
1.65 × 2367
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.46 × 28
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 更多...
VUZ - Adaptive Bond Correlation Strategy

This signal powers the VUZ Darwin on Darwinex. It utilizes a quantitative inter-market strategy that trades Major FX pairs based on their correlation with US Treasury Bonds (TLT).

Key Strategy Features:

  • Dual-Engine Logic: Combines hourly and daily execution algos for time-diversification.

  • Self-Optimizing: The algorithm performs a live "walk-forward" optimization before every trade to select the best parameters for the current market.

  • Regime Filtering: Integrated volatility and trend filters prevent trading when current market conditions deviate from historical probabilities.

  • Risk Management: Strict fixed-fractional risk per trade.


没有评论
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 12:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.67% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 34 days
