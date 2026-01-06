シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy
Lerato Silokwane

VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy

Lerato Silokwane
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 77%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
104 (65.82%)
損失トレード:
54 (34.18%)
ベストトレード:
286.42 USD
最悪のトレード:
-319.27 USD
総利益:
2 156.33 USD (65 226 pips)
総損失:
-1 270.67 USD (11 541 pips)
最大連続の勝ち:
8 (613.50 USD)
最大連続利益:
613.50 USD (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
28.22%
最大入金額:
35.61%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.48
長いトレード:
103 (65.19%)
短いトレード:
55 (34.81%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
5.61 USD
平均利益:
20.73 USD
平均損失:
-23.53 USD
最大連続の負け:
5 (-58.02 USD)
最大連続損失:
-319.27 USD (1)
月間成長:
1.99%
年間予想:
24.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.88 USD
最大の:
357.56 USD (19.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.93% (363.68 USD)
エクイティによる:
0.22% (4.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SP500 59
USDCHF 24
GBPUSD 16
AUDUSD 12
USDJPY 10
QUAL 9
EURUSD 8
NI225 5
AUDJPY 4
NDX 3
STOXX50E 2
GDAXI 2
XAUUSD 1
AUS200 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SP500 278
USDCHF -38
GBPUSD 82
AUDUSD -8
USDJPY 139
QUAL 88
EURUSD -12
NI225 -14
AUDJPY 28
NDX 455
STOXX50E -26
GDAXI -85
XAUUSD -1
AUS200 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SP500 1.4K
USDCHF 398
GBPUSD 1.4K
AUDUSD -163
USDJPY 4.2K
QUAL 837
EURUSD -279
NI225 176
AUDJPY 222
NDX 4.7K
STOXX50E -206
GDAXI -3.7K
XAUUSD -13
AUS200 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +286.42 USD
最悪のトレード: -319 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +613.50 USD
最大連続損失: -58.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Darwinex-Live
1.65 × 2367
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.46 × 28
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 より多く...
VUZ - Adaptive Bond Correlation Strategy

This signal powers the VUZ Darwin on Darwinex. It utilizes a quantitative inter-market strategy that trades Major FX pairs based on their correlation with US Treasury Bonds (TLT).

Key Strategy Features:

  • Dual-Engine Logic: Combines hourly and daily execution algos for time-diversification.

  • Self-Optimizing: The algorithm performs a live "walk-forward" optimization before every trade to select the best parameters for the current market.

  • Regime Filtering: Integrated volatility and trend filters prevent trading when current market conditions deviate from historical probabilities.

  • Risk Management: Strict fixed-fractional risk per trade.


レビューなし
2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 12:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.67% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 34 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy
30 USD/月
77%
0
0
USD
1.9K
USD
39
0%
158
65%
28%
1.69
5.61
USD
22%
1:200
コピー

