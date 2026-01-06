SignauxSections
Lerato Silokwane

VUZ Adaptive Bond Correlation Strategy

Lerato Silokwane
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 77%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
103 (65.60%)
Perte trades:
54 (34.39%)
Meilleure transaction:
286.42 USD
Pire transaction:
-319.27 USD
Bénéfice brut:
2 156.29 USD (65 219 pips)
Perte brute:
-1 270.60 USD (11 541 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (613.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
613.50 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
21.88%
Charge de dépôt maximale:
35.61%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
103 (65.61%)
Courts trades:
54 (34.39%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
5.64 USD
Bénéfice moyen:
20.93 USD
Perte moyenne:
-23.53 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-58.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-319.27 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.99%
Prévision annuelle:
24.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.88 USD
Maximal:
357.56 USD (19.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.93% (363.68 USD)
Par fonds propres:
0.22% (4.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 59
USDCHF 24
GBPUSD 15
AUDUSD 12
USDJPY 10
QUAL 9
EURUSD 8
NI225 5
AUDJPY 4
NDX 3
STOXX50E 2
GDAXI 2
XAUUSD 1
AUS200 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 278
USDCHF -38
GBPUSD 82
AUDUSD -8
USDJPY 139
QUAL 88
EURUSD -12
NI225 -14
AUDJPY 28
NDX 455
STOXX50E -26
GDAXI -85
XAUUSD -1
AUS200 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 1.4K
USDCHF 398
GBPUSD 1.4K
AUDUSD -163
USDJPY 4.2K
QUAL 837
EURUSD -279
NI225 176
AUDJPY 222
NDX 4.7K
STOXX50E -206
GDAXI -3.7K
XAUUSD -13
AUS200 2
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +286.42 USD
Pire transaction: -319 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +613.50 USD
Perte consécutive maximale: -58.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
Darwinex-Live
1.65 × 2367
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.46 × 28
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 plus...
VUZ - Adaptive Bond Correlation Strategy

This signal powers the VUZ Darwin on Darwinex. It utilizes a quantitative inter-market strategy that trades Major FX pairs based on their correlation with US Treasury Bonds (TLT).

Key Strategy Features:

  • Dual-Engine Logic: Combines hourly and daily execution algos for time-diversification.

  • Self-Optimizing: The algorithm performs a live "walk-forward" optimization before every trade to select the best parameters for the current market.

  • Regime Filtering: Integrated volatility and trend filters prevent trading when current market conditions deviate from historical probabilities.

  • Risk Management: Strict fixed-fractional risk per trade.


2026.01.06 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 12:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.67% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 34 days
