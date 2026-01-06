- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SP500
|59
|USDCHF
|24
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|10
|QUAL
|9
|EURUSD
|8
|NI225
|5
|AUDJPY
|4
|NDX
|3
|STOXX50E
|2
|GDAXI
|2
|XAUUSD
|1
|AUS200
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SP500
|278
|USDCHF
|-38
|GBPUSD
|82
|AUDUSD
|-8
|USDJPY
|139
|QUAL
|88
|EURUSD
|-12
|NI225
|-14
|AUDJPY
|28
|NDX
|455
|STOXX50E
|-26
|GDAXI
|-85
|XAUUSD
|-1
|AUS200
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SP500
|1.4K
|USDCHF
|398
|GBPUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-163
|USDJPY
|4.2K
|QUAL
|837
|EURUSD
|-279
|NI225
|176
|AUDJPY
|222
|NDX
|4.7K
|STOXX50E
|-206
|GDAXI
|-3.7K
|XAUUSD
|-13
|AUS200
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 138
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
Darwinex-Live
|1.65 × 2367
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.46 × 28
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
VUZ - Adaptive Bond Correlation Strategy
This signal powers the VUZ Darwin on Darwinex. It utilizes a quantitative inter-market strategy that trades Major FX pairs based on their correlation with US Treasury Bonds (TLT).
Key Strategy Features:
-
Dual-Engine Logic: Combines hourly and daily execution algos for time-diversification.
-
Self-Optimizing: The algorithm performs a live "walk-forward" optimization before every trade to select the best parameters for the current market.
-
Regime Filtering: Integrated volatility and trend filters prevent trading when current market conditions deviate from historical probabilities.
-
Risk Management: Strict fixed-fractional risk per trade.
USD
USD
USD