Georges Aoun

Security Durability Stability EURUSD

Georges Aoun
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 90 USD в месяц
прирост с 2025 37%
CFI15-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
222 (72.31%)
Убыточных трейдов:
85 (27.69%)
Лучший трейд:
129.68 USD
Худший трейд:
-97.33 USD
Общая прибыль:
1 684.30 USD (39 158 pips)
Общий убыток:
-681.90 USD (14 209 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (190.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
193.66 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
61.88%
Макс. загрузка депозита:
18.19%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.30
Длинных трейдов:
191 (62.21%)
Коротких трейдов:
116 (37.79%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
3.27 USD
Средняя прибыль:
7.59 USD
Средний убыток:
-8.02 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-51.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.02 USD (2)
Прирост в месяц:
13.80%
Годовой прогноз:
167.48%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
189.02 USD (4.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.30% (189.02 USD)
По эквити:
48.31% (1 449.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_ 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_ 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +129.68 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +190.15 USD
Макс. убыток в серии: -51.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CFI15-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
