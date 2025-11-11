- 자본
- 축소
트레이드:
344
이익 거래:
246 (71.51%)
손실 거래:
98 (28.49%)
최고의 거래:
129.68 USD
최악의 거래:
-97.33 USD
총 수익:
1 894.11 USD (43 790 pips)
총 손실:
-760.40 USD (16 397 pips)
연속 최대 이익:
14 (190.15 USD)
연속 최대 이익:
193.66 USD (7)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
80.65%
최대 입금량:
18.19%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.00
롱(주식매수):
201 (58.43%)
숏(주식차입매도):
143 (41.57%)
수익 요인:
2.49
기대수익:
3.30 USD
평균 이익:
7.70 USD
평균 손실:
-7.76 USD
연속 최대 손실:
7 (-51.44 USD)
연속 최대 손실:
-189.02 USD (2)
월별 성장률:
10.40%
연간 예측:
126.23%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
189.02 USD (4.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.30% (189.02 USD)
자본금별:
48.31% (1 449.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD_
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD_
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +129.68 USD
최악의 거래: -97 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +190.15 USD
연속 최대 손실: -51.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CFI15-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
