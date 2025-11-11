シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Security Durability Stability EURUSD
Georges Aoun

Security Durability Stability EURUSD

Georges Aoun
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  90  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
CFI15-Real2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
307
利益トレード:
222 (72.31%)
損失トレード:
85 (27.69%)
ベストトレード:
129.68 USD
最悪のトレード:
-97.33 USD
総利益:
1 684.30 USD (39 158 pips)
総損失:
-681.90 USD (14 209 pips)
最大連続の勝ち:
14 (190.15 USD)
最大連続利益:
193.66 USD (7)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
67.63%
最大入金額:
18.19%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.30
長いトレード:
191 (62.21%)
短いトレード:
116 (37.79%)
プロフィットファクター:
2.47
期待されたペイオフ:
3.27 USD
平均利益:
7.59 USD
平均損失:
-8.02 USD
最大連続の負け:
7 (-51.44 USD)
最大連続損失:
-189.02 USD (2)
月間成長:
13.80%
年間予想:
167.48%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
189.02 USD (4.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.30% (189.02 USD)
エクイティによる:
48.31% (1 449.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD_ 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD_ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD_ 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +129.68 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +190.15 USD
最大連続損失: -51.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CFI15-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
レビューなし
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Security Durability Stability EURUSD
90 USD/月
37%
0
0
USD
3.2K
USD
18
89%
307
72%
68%
2.47
3.27
USD
48%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください