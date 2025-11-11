- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
307
利益トレード:
222 (72.31%)
損失トレード:
85 (27.69%)
ベストトレード:
129.68 USD
最悪のトレード:
-97.33 USD
総利益:
1 684.30 USD (39 158 pips)
総損失:
-681.90 USD (14 209 pips)
最大連続の勝ち:
14 (190.15 USD)
最大連続利益:
193.66 USD (7)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
67.63%
最大入金額:
18.19%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.30
長いトレード:
191 (62.21%)
短いトレード:
116 (37.79%)
プロフィットファクター:
2.47
期待されたペイオフ:
3.27 USD
平均利益:
7.59 USD
平均損失:
-8.02 USD
最大連続の負け:
7 (-51.44 USD)
最大連続損失:
-189.02 USD (2)
月間成長:
13.80%
年間予想:
167.48%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
189.02 USD (4.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.30% (189.02 USD)
エクイティによる:
48.31% (1 449.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +129.68 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +190.15 USD
最大連続損失: -51.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CFI15-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
90 USD/月
37%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
18
89%
307
72%
68%
2.47
3.27
USD
USD
48%
1:500