- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
307
盈利交易:
222 (72.31%)
亏损交易:
85 (27.69%)
最好交易:
129.68 USD
最差交易:
-97.33 USD
毛利:
1 684.30 USD (39 158 pips)
毛利亏损:
-681.90 USD (14 209 pips)
最大连续赢利:
14 (190.15 USD)
最大连续盈利:
193.66 USD (7)
夏普比率:
0.24
交易活动:
65.56%
最大入金加载:
18.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.30
长期交易:
191 (62.21%)
短期交易:
116 (37.79%)
利润因子:
2.47
预期回报:
3.27 USD
平均利润:
7.59 USD
平均损失:
-8.02 USD
最大连续失误:
7 (-51.44 USD)
最大连续亏损:
-189.02 USD (2)
每月增长:
13.80%
年度预测:
167.48%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
189.02 USD (4.97%)
相对跌幅:
结余:
6.30% (189.02 USD)
净值:
48.31% (1 449.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +129.68 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +190.15 USD
最大连续亏损: -51.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CFI15-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月90 USD
37%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
18
89%
307
72%
66%
2.47
3.27
USD
USD
48%
1:500