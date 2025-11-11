信号部分
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 90 USD per 
增长自 2025 37%
CFI15-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
307
盈利交易:
222 (72.31%)
亏损交易:
85 (27.69%)
最好交易:
129.68 USD
最差交易:
-97.33 USD
毛利:
1 684.30 USD (39 158 pips)
毛利亏损:
-681.90 USD (14 209 pips)
最大连续赢利:
14 (190.15 USD)
最大连续盈利:
193.66 USD (7)
夏普比率:
0.24
交易活动:
65.56%
最大入金加载:
18.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.30
长期交易:
191 (62.21%)
短期交易:
116 (37.79%)
利润因子:
2.47
预期回报:
3.27 USD
平均利润:
7.59 USD
平均损失:
-8.02 USD
最大连续失误:
7 (-51.44 USD)
最大连续亏损:
-189.02 USD (2)
每月增长:
13.80%
年度预测:
167.48%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
189.02 USD (4.97%)
相对跌幅:
结余:
6.30% (189.02 USD)
净值:
48.31% (1 449.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_ 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_ 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +129.68 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +190.15 USD
最大连续亏损: -51.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CFI15-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
没有评论
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
