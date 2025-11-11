SinaisSeções
Georges Aoun

Security Durability Stability EURUSD

Georges Aoun
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
CFI15-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
307
Negociações com lucro:
222 (72.31%)
Negociações com perda:
85 (27.69%)
Melhor negociação:
129.68 USD
Pior negociação:
-97.33 USD
Lucro bruto:
1 684.30 USD (39 158 pips)
Perda bruta:
-681.90 USD (14 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (190.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
193.66 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
67.63%
Depósito máximo carregado:
18.19%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.30
Negociações longas:
191 (62.21%)
Negociações curtas:
116 (37.79%)
Fator de lucro:
2.47
Valor esperado:
3.27 USD
Lucro médio:
7.59 USD
Perda média:
-8.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-51.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-189.02 USD (2)
Crescimento mensal:
13.80%
Previsão anual:
167.48%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
189.02 USD (4.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.30% (189.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.31% (1 449.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_ 307
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_ 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_ 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +129.68 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +190.15 USD
Máxima perda consecutiva: -51.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CFI15-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
Sem comentários
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
