Georges Aoun

Security Durability Stability EURUSD

Georges Aoun
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
CFI15-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
203
Bénéfice trades:
148 (72.90%)
Perte trades:
55 (27.09%)
Meilleure transaction:
53.05 USD
Pire transaction:
-20.12 USD
Bénéfice brut:
1 002.36 USD (25 235 pips)
Perte brute:
-263.11 USD (7 504 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (85.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.76%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
20.37
Longs trades:
100 (49.26%)
Courts trades:
103 (50.74%)
Facteur de profit:
3.81
Rendement attendu:
3.64 USD
Bénéfice moyen:
6.77 USD
Perte moyenne:
-4.78 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.31%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36.30 USD (1.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.09% (36.30 USD)
Par fonds propres:
23.32% (778.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_ 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_ 739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_ 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.05 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +85.16 USD
Perte consécutive maximale: -13.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CFI15-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.

A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.

It uses a very smooth grid.

No stop losses.

I recommend withdrawing your profits regularly.

Take advantage of the stability opportunity.

 

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
Aucun avis
