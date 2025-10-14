- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
37 (39.36%)
Убыточных трейдов:
57 (60.64%)
Лучший трейд:
71.89 USD
Худший трейд:
-31.88 USD
Общая прибыль:
892.74 USD (1 363 361 pips)
Общий убыток:
-319.30 USD (2 108 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (123.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
374.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
21.13%
Макс. загрузка депозита:
14.64%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.69
Длинных трейдов:
85 (90.43%)
Коротких трейдов:
9 (9.57%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
6.10 USD
Средняя прибыль:
24.13 USD
Средний убыток:
-5.60 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-122.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.04 USD (19)
Прирост в месяц:
15.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
122.22 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.75% (122.04 USD)
По эквити:
1.75% (35.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|38
|BTCUSD
|31
|XAUUSD
|13
|USTEC
|6
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-19
|BTCUSD
|-95
|XAUUSD
|399
|USTEC
|1
|XAGUSD
|287
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-22K
|BTCUSD
|-786K
|XAUUSD
|40K
|USTEC
|1.3K
|XAGUSD
|22K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.89 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +123.59 USD
Макс. убыток в серии: -122.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
еще 67...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.
You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.
We offer VIP Trading Conditions for our Clients :
🔷 Best VPS : https://portal.tradingfxvps.com/aff.php?aff=693&page=vps
🔷 Best Broker : https://icmarkets.com/?camp=55032
More info @remstone.eu
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
149 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
10
100%
94
39%
21%
2.79
6.10
USD
USD
6%
1:100