Remstone

Remstone ICMarkets

Remstone
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 149 USD в месяц
прирост с 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
37 (39.36%)
Убыточных трейдов:
57 (60.64%)
Лучший трейд:
71.89 USD
Худший трейд:
-31.88 USD
Общая прибыль:
892.74 USD (1 363 361 pips)
Общий убыток:
-319.30 USD (2 108 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (123.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
374.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
21.13%
Макс. загрузка депозита:
14.64%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.69
Длинных трейдов:
85 (90.43%)
Коротких трейдов:
9 (9.57%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
6.10 USD
Средняя прибыль:
24.13 USD
Средний убыток:
-5.60 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-122.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-122.04 USD (19)
Прирост в месяц:
15.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
122.22 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.75% (122.04 USD)
По эквити:
1.75% (35.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 38
BTCUSD 31
XAUUSD 13
USTEC 6
XAGUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -19
BTCUSD -95
XAUUSD 399
USTEC 1
XAGUSD 287
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -22K
BTCUSD -786K
XAUUSD 40K
USTEC 1.3K
XAGUSD 22K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.89 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +123.59 USD
Макс. убыток в серии: -122.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
еще 67...
This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.

You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.

We offer VIP Trading Conditions for our Clients :

Нет отзывов
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 19:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
