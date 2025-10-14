SinaisSeções
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 149 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
37 (38.54%)
Negociações com perda:
59 (61.46%)
Melhor negociação:
71.89 USD
Pior negociação:
-31.88 USD
Lucro bruto:
892.74 USD (1 363 361 pips)
Perda bruta:
-350.11 USD (2 416 359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (123.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
374.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
19.06%
Depósito máximo carregado:
14.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.44
Negociações longas:
87 (90.63%)
Negociações curtas:
9 (9.38%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
5.65 USD
Lucro médio:
24.13 USD
Perda média:
-5.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-122.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-122.04 USD (19)
Crescimento mensal:
10.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
122.22 USD (10.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.75% (122.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.75% (35.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 38
BTCUSD 33
XAUUSD 13
USTEC 6
XAGUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -19
BTCUSD -126
XAUUSD 399
USTEC 1
XAGUSD 287
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -22K
BTCUSD -1.1M
XAUUSD 40K
USTEC 1.3K
XAGUSD 22K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +71.89 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +123.59 USD
Máxima perda consecutiva: -122.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
67 mais ...
This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.

You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.

We offer VIP Trading Conditions for our Clients :

🔷 Best VPS : https://portal.tradingfxvps.com/aff.php?aff=693&page=vps

🔷 Best Broker : https://icmarkets.com/?camp=55032

More info @remstone.eu

Sem comentários
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 19:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
