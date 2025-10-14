SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Remstone ICMarkets
Remstone

Remstone ICMarkets

Remstone
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
37 (38.54%)
Transacciones Irrentables:
59 (61.46%)
Mejor transacción:
71.89 USD
Peor transacción:
-31.88 USD
Beneficio Bruto:
892.74 USD (1 363 361 pips)
Pérdidas Brutas:
-350.11 USD (2 416 359 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (123.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
374.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
19.06%
Carga máxima del depósito:
14.64%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.44
Transacciones Largas:
87 (90.63%)
Transacciones Cortas:
9 (9.38%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
5.65 USD
Beneficio medio:
24.13 USD
Pérdidas medias:
-5.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-122.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-122.04 USD (19)
Crecimiento al mes:
10.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
122.22 USD (10.88%)
Reducción relativa:
De balance:
5.75% (122.04 USD)
De fondos:
1.75% (35.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 38
BTCUSD 33
XAUUSD 13
USTEC 6
XAGUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD -19
BTCUSD -126
XAUUSD 399
USTEC 1
XAGUSD 287
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD -22K
BTCUSD -1.1M
XAUUSD 40K
USTEC 1.3K
XAGUSD 22K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Reducción
Mejor transacción: +71.89 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +123.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -122.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
otros 67...
This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.

You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.

We offer VIP Trading Conditions for our Clients :

🔷 Best VPS : https://portal.tradingfxvps.com/aff.php?aff=693&page=vps

🔷 Best Broker : https://icmarkets.com/?camp=55032

More info @remstone.eu

No hay comentarios
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
2025.11.07 08:30
2025.11.04 13:10
2025.11.02 12:09
2025.11.02 12:09
2025.11.02 10:38
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 19:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
