- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
37 (38.54%)
Transacciones Irrentables:
59 (61.46%)
Mejor transacción:
71.89 USD
Peor transacción:
-31.88 USD
Beneficio Bruto:
892.74 USD (1 363 361 pips)
Pérdidas Brutas:
-350.11 USD (2 416 359 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (123.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
374.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
19.06%
Carga máxima del depósito:
14.64%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.44
Transacciones Largas:
87 (90.63%)
Transacciones Cortas:
9 (9.38%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
5.65 USD
Beneficio medio:
24.13 USD
Pérdidas medias:
-5.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-122.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-122.04 USD (19)
Crecimiento al mes:
10.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
122.22 USD (10.88%)
Reducción relativa:
De balance:
5.75% (122.04 USD)
De fondos:
1.75% (35.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|38
|BTCUSD
|33
|XAUUSD
|13
|USTEC
|6
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-19
|BTCUSD
|-126
|XAUUSD
|399
|USTEC
|1
|XAGUSD
|287
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-22K
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|40K
|USTEC
|1.3K
|XAGUSD
|22K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +71.89 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +123.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -122.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
otros 67...
This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.
You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.
