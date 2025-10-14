- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
37 (38.54%)
損失トレード:
59 (61.46%)
ベストトレード:
71.89 USD
最悪のトレード:
-31.88 USD
総利益:
892.74 USD (1 363 361 pips)
総損失:
-350.11 USD (2 416 359 pips)
最大連続の勝ち:
12 (123.59 USD)
最大連続利益:
374.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
19.06%
最大入金額:
14.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.44
長いトレード:
87 (90.63%)
短いトレード:
9 (9.38%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
5.65 USD
平均利益:
24.13 USD
平均損失:
-5.93 USD
最大連続の負け:
19 (-122.04 USD)
最大連続損失:
-122.04 USD (19)
月間成長:
10.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
122.22 USD (10.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.75% (122.04 USD)
エクイティによる:
1.75% (35.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|38
|BTCUSD
|33
|XAUUSD
|13
|USTEC
|6
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-19
|BTCUSD
|-126
|XAUUSD
|399
|USTEC
|1
|XAGUSD
|287
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-22K
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|40K
|USTEC
|1.3K
|XAGUSD
|22K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.89 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +123.59 USD
最大連続損失: -122.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
